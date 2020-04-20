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سيارات

اغسل سقف سيارتك بطريقة سهلة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:06 ص
صدى البلد
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أماني نوار

يجد مالكو السيارات صعوبة في تنظيف بعض أجزاء السيارة ومنها السقف الداخلي خاصة أنه يهمل الكثيرون تنظيفها ويكتفي بغسل السيارة من الداخل، وفي نفس السياق نقدم لك بعض النصائح في غسيل سقف السيارة.

ولكن قبل بدء عملية التنظيف نحتاج إلى بعض الأدوات البسيطة التي تتواجد في أي منزل:

 1-استخدم  قطعة قماش نظيفة

2- مادة خاصة بالتنظيف

3- وعاء من الماء

4- كوب من الخل الأبيض

 

أما بالنسبة لطريقة الغسيل فهي كالتالي :-

-استخدم قطعة القماش وقم بإزالة الأتربة والأوساخ العالقة على سقف السيارة .

-يجب الحرص على تنظيف السقف من الأتربة .

-ضع مادة التظيف الخاصة بتنظيف المفروشات .

-احضر قطعة من القماش المصنوع من المايكرو فايبر.

-بعد جفاف سقف السيارة الداخلي بشكل كامل، تفحص السقف جيدًا ولاحظ وجود البقع.

 وباتباع الخطوات السابقة ستحصل على سقف سيارة نظيف رائع ومنعش بكل سهولة وخلال دقائق فقط. ويعطيك شعورًا بالراحة والانتعاش أنت والركاب.


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