داخل سيارتها.. سارة سلامة تستعرض جمالها في أحدث ظهور.. شاهد

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت سارة بإطلالة رقيقة وجذابة داخل سيارتها، وهى تأكل ايس كريم، وتركت شعرها منسدلا بطريقة بسيطة وناعمة، مع اختيار اللون الأحمر للشفاه.





يذكر أن سارة سلامة تنتظر عرض مسلسلها "كتف قانوني" الذى خرج من السباق الرمضاني الماضي في آخر لحظة.





مسلسل "كتف قانوني" بطولة طارق صبري، سارة سلامة، أحمد بدير، محمد نجاتي، أحمد سلامة، رنا سماحة، مدحت تيخا، عبدالله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم، حسن عبدالفتاح، وعدد من الوجوه الشابة، تأليف فتحي الجندي، المنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة دي لايت لمالكها عصام طنطاوي، إخراج عادل الأعصر.















