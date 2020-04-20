وكيل صحة النواب: القرارات الحكيمة للرئيس كانت ضربة استباقية للوقاية من كورونا

حذَّر الدكتور عصام القاضى عضو مجلس النواب عن دائرة المحمودية وحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة ووكيل لجنة الصحة المواطنين من الخروج للتنزه احتفالًا بشم النسيم وطالبهم بالالتزام بداخل منازلهم وعدم التنزه لا على كورنيش النيل ولا الذهاب لحدائق إدفينا ولا ساحة ابو مندور برشيد وذلك حفاظًا على أرواحهم ولوقايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19 مؤكدًا بأن الخروج للتنزه فى شم النسيم ممكن يخسرنا العديد من أرواح المواطنين ويسبب لنا مشاكل نندم عليها طول العمر.





وأكد الدكتور عصام القاضى وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب فى تصريحات خاصة بـ"صدى البلد" أننا تعرفنا على فيروس كورونا ودورته فى الحياة والعائل الوسيط له وفترة حضانته وطرق انتقاله ولذلك كان يجب على المواطنين أن تقى انفسها من إصابتهم بالفيروس والوقاية منه.





وأشار القاضى إلى أن الدولة عملت كل الخطوات الاستباقية والاحترازية للتصدى لفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ وأن وزارة الداخلية لم تقصر وتبذل جهود غير عادية للوقاية من الفيروس و حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ولكن ؛عاداتنا وتقاليدنا السلبية فى الأفراح والمعازى فجرت قنبلة العدو الخفى بدلًا من عمل حسابهم فى الوقاية منه لافتا إلى أن ممكن مصاب يحضر فرح أو معزى ينقل العدوى لمنطقة أو قرية كاملة .





واستطرد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب بأنه ليس ضد مراسم العزاء ولكن يجب إتخاذ الإجراءات الإحترازية من بعد المسافات بين المعزيين وارتداء الكمامات وعدم السلام وانهاء القبلات والاكتفاء بالاشارة حتى يتم تقضية واجب العزاء بلا خسائر فى الأرو مطالبًا بتعليق إقامة الأفراح نهائيا بخارج وداخل المنازل وفض الأسواق العشوائية والعمومية وكافة أنواع الأسواق والتجمعات





وأكد القاضى بأن مركز المحمودية شهد حالتى إصابة بفيروس كورونا وتم شفاؤهما الأولى لشاب كان قادم من شرم الشيخ وانتقلت له العدوى أثناء عمله مع فوج سياحي والحالة الثانية لممرض كان يعمل بمستشفى العزل بالعجمى وانتقلت إليه العدوى مضيفًا بأن مركز الرحمانية شهد حالة إصابة لممرضة كانت تعمل بمعهد الأورام بالقاهرة ومازالت فى مستشفى الحجر الصحى





ويهيب النائب عصام القاضى المواطنين بضرورة الإحساس بمدى خطورة الفيروس وبالمسئولية والتخلى عن التبلد واللامبالاة و العادات والتقاليد السلبية والعشوائية والفوضى وعدم الاندفاع التى تخرج منهم بطريقة عفوية





وطالب القاضى الاهالى الإلتزام بداخل منازلهم حتى لا يتزايد أعداد المصابين بوباء فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ الذى اجتاح جميع دول العالم مشيرًا إلى أن دولتى الصين وألمانيا بدأت تتعافى بسبب إلتزام شعوبهم واهتمامهم بالنظافة الشخصية والبعد عن دورة حياة الفيروس لخطورته ومقدرته على التحور ليصبح أكثر خطورة





وأشاد عضو مجلس النواب بدائرة المحمودية بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة ورصد ١٠٠مليار جنيه لإتخاذ كافة التدابير الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا وبقراره الحكيم بغلق حدودنا الخارجية و القرى السياحية وتعليق حركة الطيران المدنى والرحلات السياحية التى كبدتنا خسائر مالية فادحة فى سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين لافتًا إلى أن الشعب أصبح نقطة الضعف الوحيدة للدولة فى منظومة مواجهة فيروس كورونا المستجد والوقاية منه قائلًا بأن الحكومة المصرية أصبحت خائفة على الشعب أكثر منه.



