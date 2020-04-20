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اقتصاد

المصرف المركزي بالإمارات يتابع تطبيق البنوك للدعم الاقتصادي الشامل

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:57 ص
المصرف المركزي بالإمارات
المصرف المركزي بالإمارات
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وكالات
اجتمع محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع جميع الرؤساء التنفيذيين للبنوك لمتابعة تطبيق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة، وذلك لمناقشة سير العمل في تطبيق البنوك لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموّجهة لدعم الأفراد وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بتداعيات وباء فيروس كورونا.

وضمن مهامه للحفاظ على حماية المستهلك، عمل المصرف المركزي بوضع أنظمة تفصيلية وشاملة لخطة الدعم الاقتصادي تتمثل في حث البنوك على إنجاز أكبر عدد من المعاملات للأفراد وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة في نشاطها العملي بتداعيات وباء فيروس كورونا كوفيد-19، ويتوجب على البنوك الاحتفاظ بمعايير إقراض سليمة ومعاملة كافة العملاء بصورة عادلة.

وخلال فترة صلاحية برنامج الدعم التي تسري حتى نهاية عام 2020، يتوجب على البنوك تأجيل الأقساط والفوائد لقروض عملائها، المتضررين من جراء تداعيات وباء فيروس كورونا كوفيد-19، من الأفراد وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل خطة الدعم تسهيلات سيولة تبلغ قيمتها 50 مليار درهم ممنوحة من المصرف المركزي للبنوك حتى يتمكن العملاء المؤهلين من تأجيل أقساطهم حسب طلبهم.

ولن يتوجب على هؤلاء العملاء المؤهلين، المتأثرين بتداعيات الوباء، تسديد أي من الأقساط، متضمنة أصل الدين والفوائد أو الأرباح طوال مدة التأجيل المتفق عليها خلال فترة خطة الدعم. ولكن، يتحمّل العميل دفع الفوائد أو الأرباح المستحقة خلال فترة التأجيل على أصل الدين وذلك في تاريخ لاحق بالاتفاق مع البنك،  ويجب على البنوك عدم فرض فوائد أو أرباح على الفوائد أو الأرباح المؤجلة خلال فترة خطة الدعم.

ويلزم المصرف المركزي جميع البنوك بفتح الحسابات لعملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غضون فترة زمنية أقصاها يومان بشرط أن تكون المخاطر مقبولة في ضوء التزامات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وعلاوة على ذلك، يتوجب على البنوك ألا تفرض حدًا أدنى لرصيد حساب العملاء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتجاوز 10 آلاف درهم حتى يتسنى للمؤسسات متابعة ممارسة أعمالهم التجارية في الدولة، كما اتخذ المصرف المركزي قرارا بتخفيض مبلغ الدفعة الأولى المقدمة لمشتري العقار لتسهيل شراء العقارات.

وقال عبدالحميد سعيد ، محافظ المصرف المركزي، "قامت البنوك باستخدام أكثر من 30% من التمويل الممنوح لها ضمن تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لتقديم الدعم اللازم للعملاء المتأثرين بتداعيات وباء كوفيد-19، ونؤكد استمرارنا بالتواصل مع جميع البنوك وشركات التمويل لتسريع استخدام خطة الدعم ويتطلب هذا الأمر تعاونا مستمرا وتكثيف جهود جميع البنوك لتنفيذ الحزم التحفيزية الاقتصادية التي تنصب في مصلحة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني".

وستسهم تسهيلات خطة الدعم في تعزيز الاقتصاد الوطني، بقيمة إجمالية قدرها 256 مليار درهم لكافة الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي المتعلقة برأس المال والسيولة.

ويتوقع المصرف المركزي من كافة البنوك المشاركة الكاملة في خطة الدعم التي من شأنها العمل بفعالية على تقليل آثار تداعيات وباء كوفيد-19 على الاقتصاد المحلي وتقديم جميع الوسائل اللازمة للقطاع المالي لتمكينه من تمويل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، كما سيباشر المصرف المركزي في الإعلان عن تفاصيل كل بنك في استخدام تسهيلات خطة الدعم اعتبارًا من مايو 2020.
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