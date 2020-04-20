ترامب: نسعى لإنتاج 20 مليون مسحة لـ كورونا يوميا

كشف الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن سعي بلاده لزيادة إنتاج مسحات اختبارات فيروس كورونا بنحو 20 مليون مسحة شهريا.









وأكد ترامب على استعداده لمساعدة حكام الولايات الامربكية، متمنيا أن تجري الامور كما ينبغي في بلاده.









وأعلن عن إجراء بلاده 4 ملايين و180 ألف اختبار، وهو ما وصفه بالأعلى في العالم.









وقال ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي: "نقترب من اتفاق مع الديمقراطيين بشأن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقد يكون لدينا اجابة غدا".





وأكد ترامب في كلمته على إحراز بلاده تقدما بشأن الحرب على فيروس كورونا المستجد.