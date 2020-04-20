من مسافة 800 مليون كم.. صور خلابة لـ كوكب المشترى

صور خلابة تكشف طبيعة جمال الفضاء الخارجي الذي لا نعرف الكثير عنه، التقطتها وكالة ناسا الفضائية لكوكب المشترى من على بعد 800 مليون كم، من سطح الأرض التي يغزو فيروس كورونا.





والتقط وكالة ناسا الصور الجديدة عبر مركبة الفضاء "جونو" لكوكب المشتري، أضخم كواكب المجموعة الشمسية.





وصورت المركبة "جونو" صورا خلابة للمنطقة الشمالية لكوكب المشتري، حيث بدا على سطحه مزيجا من الألوان البراقة واللامعة بشكل مبهر.





وكشفت الصور المميزة ، الأشرطة الدقيقة المشعة، والتي تشبه قوس قزح، والتي تمتد من أعلى الكوكب لأسفله، فوق مزيج من السحب الدوامية والأعاصير الدوارة، التي رسمت لوحات دائرية على سطح الكوكب.