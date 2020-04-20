AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

من مسافة 800 مليون كم.. صور خلابة لـ كوكب المشترى

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:33 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

صور خلابة تكشف طبيعة جمال الفضاء الخارجي الذي لا نعرف الكثير عنه، التقطتها وكالة ناسا الفضائية لكوكب المشترى من على  بعد 800 مليون كم، من سطح الأرض التي يغزو فيروس كورونا.


والتقط وكالة  ناسا الصور الجديدة  عبر مركبة الفضاء "جونو" لكوكب المشتري، أضخم كواكب المجموعة الشمسية.


وصورت المركبة  "جونو" صورا خلابة للمنطقة الشمالية لكوكب المشتري، حيث بدا على سطحه مزيجا من الألوان البراقة واللامعة بشكل مبهر.


وكشفت الصور المميزة ، الأشرطة الدقيقة المشعة، والتي تشبه قوس قزح، والتي تمتد من أعلى الكوكب لأسفله، فوق مزيج من السحب الدوامية والأعاصير الدوارة، التي رسمت لوحات دائرية على سطح الكوكب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدينة روسية تشهد تحول سماءها للون الأخضر.. فيديو

السماء تمطر حديدا .. اكتشاف خصائص غريبة لـ كوكب أضخم من الشمس

ترشيحاتنا

السخرية وصراع العلامات التجارية يجبران محمد صلاح على هذا الفعل

أحمد موسى يعلن إعفاء المتحدث باسم الأوقاف من عمله ..فيديو

اعمل خير وارميه البحر.. تعرف على تفاصيل مبادرة خالد أبوبكر ومصر الخير

إذا خسرت الدنيا كلها وحاصرتك الهموم والمصائب.. ردد هذه الآية القرآنية ليرفع الله البلاء

من خاف سلم.. رجل أعمال يحذف عبارة i love you لـ درة بعد شائعات الخطوبة

يُخالف الحجر الصحي.. أكرم توفيق لاعب الجونة يحتفل بزواجه وسط أجواء عائلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها

بملابس قصيرة.. زينة وإنجى وجدان تثيران الجدل بهذه الصورة

بعد تصدرها التريند.. أغرب 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام حجاج