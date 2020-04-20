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منوعات

رسالة مؤثرة من كلب تفجّر رجلاً في البكاء

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:05 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
انفجر رجل في البكاء على جانب الطريق، بعد أن قرأ ملاحظة معلقة برقبة كلب مهجور وجده في حالة بائسة لا يرثى لها.

كان الرجل "ليونيل فيتيالينجام" يشتري الطعام عندما سمع أبواق السيارات ورأى كلبًا مرعبًا صغيرًا يجري وسط حركة المرور في مدينة ايبوه بماليزيا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

ركب "ليونيل" سيارته واتبع الكلب المهجور حتى تمكن من الاقتراب منه، رأى ليونيل أن الكلب كان لديه مذكرة معلقة بطوقه برباط مطاطي. 

وكان محتوى الملاحظة:"بدلًا من ذلك ، وجد رسالة مفجعة نصها:" مرحبًا! اسمي سيجي وأنا الكلب الأكثر حبًا وانتباهًا الذي ستراه على الإطلاق، وأرجوك خذني إلى منزلك، ودعني أكون جزءًا من عائلتك، من فضلك أحبني".

اختتم الملاحظة "أنا عمري خمس سنوات هذا العام، ولطيف للغاية ، ولم أقم بتناول أي شخص، 'أنا كلب حراسة جيد سيجلس أمام بابك طوال اليوم ، وينبح على أي شخص يأتي إلى بوابتك حتى تخبرني بالتوقف، أمل أن تقبلني مع الحب وبعض اللحمة ، سيجي".

تركت الملاحظة "ليونيل" في حالة من البكاء وقرر أن يأخذ الجرو الفقير إلى المنزل حيث أطعمه ونظفه، وجففه وتركه ينام في سرير مريح أنشأه له".
رسالة مؤثرة من كلب تفجّر رجلاً في البكاء
رسالة مؤثرة من كلب تفجّر رجلاً في البكاء
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