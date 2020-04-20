ردًا على الانتقادات.. يسرا: الفن صناعة وفاتح بيوت ناس كتيرة.. فيديو

علقت الفنانة يسرها على مسلسلها "خيانة عهد" وعودتها في موسم رمضان 2020 قائلة " سعيدة جدًا بحجم النجوم المشاركة في العمل لانهم أحدثوا ثقل كبير للرواية لان كل فنان منهم أدى دوره ومنح الزخم لشخصيات الرواية المقتبس منها المسلسل وتابعت " كلهم جامدين جدًا ".

وأعربت يسرا في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على قناة "الحدث"، عن سعادتها أنها تشارك في عمل من إخراج سامح عبد العزيز قائلة " أنا سعيده جدًا .. ده أول تعاون بينا أنا صحيح عارفه كل شغله وأن له مذاق خاص لكن هذه المرة النكهة مختلفة وغير عادية لاني إشتغلت معاه ودي حاجة تانية وأكملت "إحساسه مختلف" معانا وبطاقم العمل ورغبته دائمًا أن نكون سعداء وإهتمامه بالفنانيين قائلة " مخرج بيعرف يدلع الفنان إزاي؟".

وحول كواليس تصوير المسلسل في ظل أزمة كورونا " لازلت مستمرة في التصوير بس إحنا قللنا " كرو " العمل ولدينا طاقم طبي متواجد أثناء التصوير بالاضافة إلى إستخدام كافة المعقمات والمطهرات"، لكنها عادت وقالت " الحظر فرصة مهمة للمكوث في المنزل مابنزلش غير للتصوير فقط وزي ماقلت كل طاقم العمل متبع الاجراءات الاحترازية وأكملت " معدناش بتسلم على بعض كله من بعيد لبعيد".

وتابعت في ردها على إنتقادات إستمرار تصوير المسلسلات قائلة " الفن صناعه لازم تكمل وبيوت مفتوحة لاسيما أننا مقبلين على موسم شهر رمضان المعظم .. قطع الارزاق ده شيء صعب جدًا "



وكشفت أن المسلسل سوف يستكمل تصويره اثناء شهر رمضان لان التصوير بدأ متأخرًا ".