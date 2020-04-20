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محافظات

محافظ الغربية: إزالة 540 تعديًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.. صور

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:58 ص
محافظ الغربية: إزالة
محافظ الغربية: إزالة 540 تعديًا على الأراضي الزراعية وأملاك
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احمد علي
 أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وذلك في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء. 

وأوضح محافظ الغربية ، أن حصيلة الازالات التى تم تنفيذها في الفترة من 16 مارس وحتى اليوم الأحد بلغت 540 حالة ، حيت تمت إزالة 290 حالة تعد على ارض زراعية بمساحة 14 فدانا و 3 قراريط و 22 سهما، كما تمت إزالة 137 مخالفة بناء علي مساحة 22245 مترا مربعا .

كما بلغ إجمالي الإزالات للتعديات علي أراضي أملاك الدولة 113 حالة علي مساحة 5977,5 مترًا مربعا، شملت إزالة 12 حالة تعد علي أملاك الوحدات المحلية علي مساحة  938,5 مترا مربعا ، و 26 حالة تعد على أملاك نهر النيل علي مساحة 1809 مترا مربعا، و 63 حالة تعد علي أملاك الري علي مساحة 1665 مترًا مربعا ، و 12 حالة تعد على أملاك الأوقاف علي مساحة 1565 مترا مربعا .

وصرح محافظ الغربية ، أن حملات الإزالة مستمرة على مدار اليوم لردع المعتدين على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف والعشوائي دون ترخيص، والتصدى بحزم وحسم لأي مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية وتحويله للنيابة العسكرية .
محافظ الغربية: إزالة 540 تعديًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.. صور
محافظ الغربية: إزالة 540 تعديًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.. صور
محافظ الغربية: إزالة 540 تعديًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.. صور
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