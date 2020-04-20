محافظ الغربية: إزالة 540 تعديًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.. صور

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وذلك في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.





وأوضح محافظ الغربية ، أن حصيلة الازالات التى تم تنفيذها في الفترة من 16 مارس وحتى اليوم الأحد بلغت 540 حالة ، حيت تمت إزالة 290 حالة تعد على ارض زراعية بمساحة 14 فدانا و 3 قراريط و 22 سهما، كما تمت إزالة 137 مخالفة بناء علي مساحة 22245 مترا مربعا .





كما بلغ إجمالي الإزالات للتعديات علي أراضي أملاك الدولة 113 حالة علي مساحة 5977,5 مترًا مربعا، شملت إزالة 12 حالة تعد علي أملاك الوحدات المحلية علي مساحة 938,5 مترا مربعا ، و 26 حالة تعد على أملاك نهر النيل علي مساحة 1809 مترا مربعا، و 63 حالة تعد علي أملاك الري علي مساحة 1665 مترًا مربعا ، و 12 حالة تعد على أملاك الأوقاف علي مساحة 1565 مترا مربعا .



