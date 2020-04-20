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رياضة

علاء ميهوب: علاقتي بالخطيب مميزة وأتمني العودة للأهلي.. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:19 ص
علاء ميهوب،
علاء ميهوب،
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محمد رشاد
قال علاء ميهوب، نجم النادي الأهلى السابق، إنه يتمنى العودة للعمل بالقلعة الحمراء، مؤكدًا أن رحيله بسبب تقديمه كل ما لديه في اللجنة الفنية.

وأضاف علاء ميهوب، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي يعمل بنظام إداري، لايعتمد على أسماء أو أشخاص منذ زمن طويل، مشيرا إنه رحل عن الفارس الأحمر ، في هدوء وبدون أي أزمات.

ولفت علاء ميهوب، إلى أنه لا يمانع في العمل ضمن الجهاز الفني للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، أو العمل الإداري في منصب يليق به، مؤكدا أن علاقته بمحمود الخطيب، مميزة منذ أن كان لاعبا ولايوجد أي خلاف بينهما كما تردد، موضحا أن الخطيب لم يعاتبه نهائيا لرحيله عن منصبه باللجنة الفنية.

كما توقع علاء ميهوب، عدم خوض محمود طاهر رئيس الأهلي السابق، فى الانتخابات مجددا خلال الفترة المقبلة، بل ستشهد اسماء جديدة ومفاجأت كما يحدث دائما.

وأتم حديثه قائلا :" جيلي بالكامل كان يجدد عقوده مع الأهلي بدون مفاوضات وشروط، وعلى بياض،ولكن اللاعبين حاليا يتعاملون بمبدأ الاحتراف".
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