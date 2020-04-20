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حكاية بولين.. خطوبة في قرية بالبحيرة تتسبب في إصابات ووفيات بسبب فيروس كورونا.. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:34 ص
قرية بولين
قرية بولين
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إبراهيم القادري
قال هيثم عبد العزيز، أحد أبناء مدينة كفر الدوار بالبحيرة: إنني من أهالي كفر الدوار وكانت هناك خطوبة في قرية بولين وكانت جدة العريس أصيبت بفيروس كورونا من أحد اقاربها في الإسكندرية.

وأضاف عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن هذه الجدة تسببت في عدوة الكثير من الأشخاص في القرية وصل عدد المصابين الآن إلى 12 حالة من الحاضرين للخطوبة .

وأوضح عبد العزيز أن هذه الجدة تسببت في حجر 6 منازل وعدد أهلها حوالي 70 شخصًا.

وتابع : أن هناك حالتين وفاه بسبب الاصابات التي تمت في حفل الخطوبة والجدة توفيت بالفعل وهي سبب الإصابات.

واستكمل : أن هذه الخطوبة كانت منذ 12 يومًا بالإضافة إلي أن أهالينا في القرى يحتاجون الي توعية أكثر.
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