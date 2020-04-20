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محافظات

لمنع التجمعات.. إيقاف تشغيل آبار المياه بالوادي الجديد في شم النسيم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:44 ص
إيقاف تشغيل آبار
إيقاف تشغيل آبار المياه بالوادي الجديد في شم النسيم
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منصور ابوالعلمين

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إيقاف تشغيل كافة آبار المياه  اليوم  الإثنين وحتى صباح  غد الثلاثاء وذلك حفاظاََ على سلامة المواطنين ومنع التجمعات بالمناطق المجاورة لهذه الآبار.

وأكد الزملوط غلق كافة الأماكن العامة من ساحات وحدائق عامة والتعامل الحاسم من الجهات الأمنية مع هذه التجمعات على مستوى المحافظة وذلك بناءً على القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

كما وجه بمرور لجان من الجهات الأمنية ورؤساء القرى ومسئولي الري للتأكد من عدم تشغيل الآبار والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن.

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تتبناها المحافظة  لمنع التجمعات  والحفاظ علي المحافظة خالية من فيروس كورونا .


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