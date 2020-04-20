هنفطر إيه؟.. فطائر شم النسيم بطريقة غير تقليدية ومذاق لا يقاوم

أصبح شغل النساء الشاغل فى ظل العزل المنزلي والبقاء فى البيت، هو اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطا ر، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم



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ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.





فطيرة شم النسيم بالبيض للشيف نجلاء الشرشابى



لمقادير:

المكونات الأساسية للعجينة هي عبارة عن

2 ونصف كوب من الدقيق

وربع كوب من السكر

وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

و3 ملاعلق من السمنة

و2 بيضة

فانيليا

وكوب من اللبن

بيض مسلوق



ألوان طبيعية صحية من العطار.

الطريقة:

-فى العجان الكهربائى يوضع الدقيق والملح والخميرة والسكر والماء ونخلطهم جيدا، نضع عليهم السمنة ونخلطهم جيدا







- يضاف البيض والفانيليا ونخلطهم جيدا ويضاف اللبن تدريجيا حتى تكون العجينة طرية ومتماسكة ونتركها حتى تخمر.





- نقوم بسلق البيض ونقشره ونضعه في طبق مع إضافة الألوان الطبيعية بعد إذابتها في القليل من الماء، ونتركه حتى يأخذ اللون، ونخرجه من اللون ونتركه يجف تماما.

عندما تختمر العجينة نقطعها ونشكلها حسب الرغبة، ويمكن أن نشكلها مثل الضفيرة ونضع البيض بها ونتركها تخمر قليلا، وندهنها بالسمن والبيض من على الوجه قبل أن ندخلها الفرن، ويفضل أن يكون الفرن شديد الحرارة.

