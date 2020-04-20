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فن

أمير طعيمة يشوق الجمهور بكلمات تتر مسلسل رمضان

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:11 ص
أمير طعيمة
أمير طعيمة
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آيه عاطف
قام الشاعر أمير طعيمة، بتشويق الجمهور من خلال نشره كلمات تتر مسلسل رمضان 2020، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع "الفيسبوك".

كتب الشاعر أمير طعيمة :" و كبرنا و إكتشفنا .. مين كان من قلبه مخلص .. و مين اللي إدعى .. أدام بعض إتكشفنا .. لما واجهنا الحقيقة .. من غير الأقنعة .. ‏قريبا رمضان ٢٠٢٠ تتر مسلسل ... ؟".

يذكر أن أكد الشاعر أمير طعيمة، إنه يتعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء في أغانٍ جديدة من المفترض طرحها في الموسم الرمضاني المقبل 2020.

كتب أمير طعيمة، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك": " ما تم تسجيله فعليا لرمضان ٢٠٢٠ ان شاء الله و الترتيب أبجدي احترامًا لقيمة كل النجوم: أنغام .. بهاء سلطان .. راغب علامة .. سميرة سعيد .. محمود العسيلي .. مدحت صالح .. هاني شاكر".


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