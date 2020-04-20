علاء ميهوب: رحيلي عن الأهلى نهاية العالم.. فيديو

قال علاء ميهوب، نجم النادي الأهلى السابق، إن رحيله عن القلعة الحمراء، حينما كان لاعبا فى بداية التسعينيات من القرن الماضي ، كان بمثابة نهاية العالم بالنسبة له.





وأضاف علاء ميهوب، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن المايسترو صالح سليم، الرئيس الأسطورى للأهلى، هو من أبلغه بقرار رحيله فى جلسة ودية بمكتبه، رفقة الثلاثى، محمود صالح وربيع ياسين وطاهر أبوزيد.





وأكد علاء ميهوب، إن يوم رحيله عن الأهلى، كان بمثابة نهاية العالم بالنسبة له، موضحا إنه فضل الانتقال للأوليمبي عن الاعتزال حبا في كرة القدم.