بمكون واحد فقط من مطبخك.. تخلصي من جير الأسنان فورًا

مبيض للأسنان



فقط اخلط صودا الخبز مع الماء للحصول على معجون. ثم ضع الخليط على أسنانك. اتركيه لمدة 1-2 دقيقة ثم اغسليه. ستحتاجين إلى تكرار ذلك كل يوم للحصول على أسنان أكثر بياضًا.

عطرك المناسب





لماذا لا تحاولى أن تصنعى بنفسك العطر في المنزل؟ خاصة عندما يكون الأمر بسيطًا جدًا ولن يستغرق الأمر سوى بضع دقائق!

سوف تحتاجين إلى 10-12 قطرات من الزيت العطري (الورد ، الخزامى ) زيت (الجوجوبا ، اللوز) زجاجات قابلة للطي

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