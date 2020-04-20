بمكون واحد فقط من مطبخك.. تخلصي من جير الأسنان فورًا

منتجات طبيعية يمكنك صنعها في المنزل لمساعدة نفسك دائمًا على الظهور بمظهر رائع أثناء الحجر المنزلى إليك أبرز تلك المنتجات يقدمها موقع "برايت سايد": والتى لن تتكلف كثيرا مقارنة بتكلفة شرائها.
1 ملعقة كبيرة من صودا الخبز
المياه
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مبيض للأسنان
الكل يريد أن يكون له أسنان بيضاء ، وقد جربنا منتجات تجارية مختلفة للحصول على هذا التأثير. صودا الخبز لها تأثير مثبت على تبييض الأسنان ، ويمكنك صنع معجونك الخاص بها في المنزل.
سوف تحتاج إلى:
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1 ملعقة كبيرة من صودا الخبز
المياه
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فقط اخلط صودا الخبز مع الماء للحصول على معجون. ثم ضع الخليط على أسنانك. اتركيه لمدة 1-2 دقيقة ثم اغسليه. ستحتاجين إلى تكرار ذلك كل يوم للحصول على أسنان أكثر بياضًا.
عطرك المناسب
لماذا لا تحاولى أن تصنعى بنفسك العطر في المنزل؟ خاصة عندما يكون الأمر بسيطًا جدًا ولن يستغرق الأمر سوى بضع دقائق!
سوف تحتاجين إلى 10-12 قطرات من الزيت العطري (الورد ، الخزامى ) زيت (الجوجوبا ، اللوز) زجاجات قابلة للطي
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فقط قم بخلط جميع المكونات ووضع الخليط في زجاجة رذاذ. استخدمه كلما احتجت إلى عطر طويل الأمد.