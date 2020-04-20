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فن

هبة مجدى تخطف الأنظار في سيارتها.. شاهد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:37 ص
هبة مجدى
هبة مجدى
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محمد بدران
نشرت الفنانة هبة مجدى، صورة جديدة لها عبر خاصية "ستورى" على حسابها الشخصى  بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة.

وظهرت بها هبة مجدى، بجاكيت أنيق ومميز  باللون الرمادى الفاتح، الذى أبرز عن جمالها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على  المكياج الهادئ، ووضعت أحمر للشفاه باللون الاحمر الذى يتناسب مع إطلالتها.

كما تركت شعرها الاسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة تبرز عن جمال أنوثتها.

يذكر أن آخر مشاركات هبة مجدى الدرامية مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" حكاية براد شاى ويشاركها البطولة هانى عادى وعبير صبرى وتونى ماهر وثناء شافع وأن المسلسل من تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.


هبة مجدى تخطف الأنظار في سيارتها.. شاهد
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