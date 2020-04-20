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محافظات

ضبط 29 شخصًا لاختراقهم حظر التجوال بكوم أمبو في أسوان

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:36 ص
ضبط 29 شخصا لإختراقهم
ضبط 29 شخصا لإختراقهم حظر التجوال بكوم أمبو
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل الأجهزة المعنية داخل نطاق محافظة أسوان بتنفيذ أعمال التمشيط، خلال الفترة المسائية لضبط أى مخالفين لم يلتزموا بضوابط وتعليمات الحظر.

ويبدأ تنفيذ ساعات الحظر من الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالى ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الإطار قامت الأجهزة المعنية من خلال الحملات المتعددة فى الشوارع والميادين الرئيسية والداخلية من ضبط 29 شخصًا لاختراقهم حظر التجوال بمركز كوم أمبو شمال أسوان .

وتقوم كافة الأجهزة بإجراءاتها التمشيطية اللازمة لفرض حظر التجوال على الوجه الأكمل، فيما شهدت مختلف المناطق والشوارع بنطاق المحافظة التزام بتطبيق قرار حظر التجوال للمواطنين حيث خلت من المارة وذلك لعدم الوقوع تحت طائلة القانون فى حالة مخالفة ذلك. 
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