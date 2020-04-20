ضبط 29 شخصًا لاختراقهم حظر التجوال بكوم أمبو في أسوان

تواصل الأجهزة المعنية داخل نطاق محافظة أسوان بتنفيذ أعمال التمشيط ، خلال الفترة المسائية لضبط أى مخالفين لم يلتزموا بضوابط وتعليمات الحظر.





ويبدأ تنفيذ ساعات الحظر من الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالى ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة انتشار في روس كورونا المستج د.





وفى هذا الإطار قامت الأجهزة المعنية من خلال الحملات المتعددة فى الشوارع والميادين الرئيسية والداخلية من ضبط 29 شخصًا لاختراقهم حظر التجوال بمركز كوم أمبو شمال أسوان .



