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محافظات

صحة الغربية تحتفل بنهاية عزل أول دفعة من الجيش الأبيض بالمحافظة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:35 ص
صحة الغربية تحتفل
صحة الغربية تحتفل بنهايه مدة الدفعه الاولى من الطاقم الابيض
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احمد علي
احتفل الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ويرافقه الدكتورة هيام ابو حمر مدير إدارة الطب العلاجي  والدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات مع أول دفعة  من الجيش الابيض بمناسبه نهاية  اول اسبوعين من العزل، داخل مستشفى كفر الزيات العام.

كما تقدم بالشكر حاملين باقات الزهور على ما قدموه من خدمة متميزة لجميع المرضى اطفال وشباب وكبار السن واجراء اول  عملية ولادة قيصرية وولادة اول طفل والتأكد من عدم إصابة بفيروس كورونا خال من الكورونا وجهود جميع العاملين بروح الفريق الواحد.

وأشاد بها الجميع من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك صفحات السوشيال ميديا وذلك من خلال التحسن الملحوظ للحالات وتحول معظم الحالات الايجابيه الى حالات سلبية مما ساعد على سرعة خروج الحالات البسيطة لاستكمال العلاج بمحطة العزل الثانية بالمدينة الجامعية.

وأكد الدكتور عبد الناصر على أنه سيتم صرف كل المستحقات المالية لهم وعمل التحاليل الازمه قبل خروج الدفعة الأولى من الطاقم الطبي.

كما أشادت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وكل قيادات الوزارة بالجهود المبذول وحسن تعاونهم وتعاملهم مع المرضى وتحملهم للمواقف الصعبة وكتابة اسمائهم من ذهب فى سجل عملهم  وتقديم شهادات شكر لهم جميعا تقديرا وعرفانا على ما قدموه لأهاليهم من أهل مصرنا الحبيبة.
صحة الغربية تحتفل بنهاية عزل أول دفعة من الجيش الأبيض بالمحافظة
صحة الغربية تحتفل بنهاية عزل أول دفعة من الجيش الأبيض بالمحافظة
صحة الغربية تحتفل بنهاية عزل أول دفعة من الجيش الأبيض بالمحافظة
صحة الغربية تحتفل بنهاية عزل أول دفعة من الجيش الأبيض بالمحافظة
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