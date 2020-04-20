دايما كان بيضحك.. حازم إمام ينعي أقدم عامل في نادي الزمالك

نعى حازم إمام عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، عادل سوريال، أقدم عامل في نادي الزمالك، والذي وافته المنية أمس الأحد بعد صراع مع المرض.





ونشر حازم امام صورة عبر حالته اليومية في صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور "انستجرام" وعلق قائلًا: "عمرى مادخلت يوم النادى الا ويكون اول واحد يقابلنى ودايما بيضحك الله يرحمك ياعم عادل".





وكان عم عادل تجمعه علاقة طيبة بلاعبي الزمالك، حيث كان يحرص العديد منهم على التقاط صور معه بين الحين والآخر ونشرها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.





ولقى خبر وفاة عم عادل حزن كبير لدى العاملين بنادي الزمالك، حيث قام عدد كبير منهم بنعيه عبر حساباتهم الشخصية على الفيس بوك.









جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر أبريل بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.









ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.



















