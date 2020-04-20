تسبب نزيفاً في المخ.. هؤلاء ممنوعون من تناول الفسيخ والرنجة.. وطرق التقليل من أضرارهما.. وأطعمة بديلة لأصحاب الأمراض

نزيف في المخ.. جمال شعبان يحذر مرضى الضغط والسكر والقلب من الفسيخ

طرق تقلل من أضرار الفسيخ والرنجة وأطعمة بديلة لأصحاب الأمراض المزمنة

احترس.. 5 أشخاص ممنوعون من تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم





يرتبط شم النسيم وأعياد الربيع، مع المصريين خاصة بتناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة، والتي تعد خصيصًا وتنتشر بكثرة في المحلات لتناولها في هذا اليوم بجانب الليمون والبصل الأخضر، ما يؤدي إلى بعض المضاعفات والأمراض، خاصةً مع انتشار الفيروس المستجد "الكورونا" لهؤلاء إليك أيضا عادات مدمرة أثناء تحضير الرنجة تسبب السرطان وبدائل صحية للرنجة والفسيخ.







مضاعفات خطيرة لمرضى القلب

من جانبه ناشد الدكتور جمال شعبان ، عميد معهد القلب السابق بالتوقف عن النزول من المنزل والتجمع فى الأماكن العامة مع العائلات والأقارب والابتعاد التام عن تناول الفسيخ والرنجة ، قائلًا:" كفاية علينا الكورونا".





وحذر عميد معهد القلب السابق، مرضى الامراض المزمنة، من الضغط والسكر والقلب من تناول الفسيخ والرنجة، لافتًا إلى أن الفسيخ عبارة عن سمك متعفن يصيب مرضى الضغط بارتفاع ضغط الدم بشكل عالى يؤثر على سلامتهم.





واكد ان نسبة الصوديوم والبوتاسيم الموجود بالفسيخ تسبب ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب، مما يؤدى الى حدوث مضاعفات خطيرة قد تصل الى حد الاصابة بنزيف فى المخ وفشل بعضلة القلب.





وتابع قائلًا:" الفسيخ يتسبب فى الإصابة لمرضى القلب بذبحة صدرية لأن به نسبة عالية من الملح وهو الذى يعد العدو الأول للقلب".