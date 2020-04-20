تسبب نزيفاً في المخ.. هؤلاء ممنوعون من تناول الفسيخ والرنجة.. وطرق التقليل من أضرارهما.. وأطعمة بديلة لأصحاب الأمراض

نزيف في المخ.. جمال شعبان يحذر مرضى الضغط والسكر والقلب من الفسيخ
طرق تقلل من أضرار الفسيخ والرنجة وأطعمة بديلة لأصحاب الأمراض المزمنة
احترس.. 5 أشخاص ممنوعون من تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم
يرتبط
شم النسيم وأعياد الربيع، مع المصريين خاصة بتناول الفسيخ والرنجة والأسماك
المملحة، والتي تعد خصيصًا وتنتشر بكثرة في المحلات لتناولها في هذا اليوم
بجانب الليمون والبصل الأخضر، ما يؤدي إلى بعض المضاعفات والأمراض، خاصةً
مع انتشار الفيروس المستجد "الكورونا" لهؤلاء إليك أيضا عادات مدمرة أثناء تحضير الرنجة تسبب السرطان وبدائل صحية للرنجة والفسيخ.
مضاعفات خطيرة لمرضى القلب
من جانبه ناشد الدكتور جمال شعبان ، عميد معهد القلب السابق بالتوقف عن النزول من المنزل والتجمع فى
الأماكن العامة مع العائلات والأقارب والابتعاد التام عن تناول الفسيخ
والرنجة ، قائلًا:" كفاية علينا الكورونا".
وحذر
عميد معهد القلب السابق، مرضى الامراض المزمنة، من الضغط والسكر والقلب من
تناول الفسيخ والرنجة، لافتًا إلى أن الفسيخ عبارة عن سمك متعفن يصيب مرضى
الضغط بارتفاع ضغط الدم بشكل عالى يؤثر على سلامتهم.
واكد
ان نسبة الصوديوم والبوتاسيم الموجود بالفسيخ تسبب ارتفاع ضغط الدم وزيادة
معدل ضربات القلب، مما يؤدى الى حدوث مضاعفات خطيرة قد تصل الى حد الاصابة
بنزيف فى المخ وفشل بعضلة القلب.
وتابع قائلًا:" الفسيخ يتسبب فى الإصابة لمرضى القلب بذبحة صدرية لأن به نسبة عالية من الملح وهو الذى يعد العدو الأول للقلب".
هؤلاء ممنوعون من تناول الأسماك المملحة
مع على الجانب الاخر لا يضر تناول الاسماك المملحة مرضى القلب فقط فقد يضر تناول مثل هذه الأطعمة بعض المرضى الذين يعانون من أمراضا مزمنة بالإضافة إلى الأطفال وكبار السن
وقالت دكتورة ولاء أبو الحجاج استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة: إن هناك أشخاصا ممنوعين من تناول الفسيخ والرنجة، لتجنب الأضرار التي يمكن أن تسببها لهم ولأجسامهم.
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وأفادت ابو الحجاج ان المأكولات التي تتميز بزيادة نسبة الأملاح فيها قد تكون ضارة للغاية، وبالأخص بين بعض المرضى، ومن أهمهم:
1- الاطفال:
واكدت ابو الحجاج، ان الاطفال من اكثر الفئات التي يجب ان يتجنبوا تناول الرنجة والفسيخ
والمأكولات المملحة بكثرة، وذلك لتجنب اعتيادهم عليها، حيث ان تناول
الفسيخ والرنجة يمكن ان تسبب لهم في العديد من المشاكل الصحية فيما بعد،
لذا لا يجب إبعاد الأطفال عن تناول هذه المأكولات.
2- كبار السن:
وتابعت ابو الحجاج، انه لا يجب لكبار السن ان يتناولون الفسيخ والرنجة، حيث ان أغلبهم يعانون من أمراض الضغط، والقلب، وهي أمراض لا يفضل تناول المأكولات المالحة معها، وإن لم يكن يعانون من هذه الأمراض فإن تناولها يمكن ان يزيدا من حدوثها لديهم.
3- من يعانون من أمراض مزمنة:
ونوهت أبو الحجاج، من تناول مرضى القلب
والضغط والشرايين الفسيخ والرنجة، حيث انها تناول هذه الأطعمة يمكن ان
يزيد من تفاقم الأعراض لديهم، وتدهم حالتهم الصحية بعد تناولها.
4- الحوامل:
واوضحت ابو الحجاج، انه لا يجب ان تكثر الحامل من
نناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الأملاح، حيث ان الفسيخ والرنجة
من أخطر المأكولات التي يمكن ان تسبب في ارتفاع ضغط الحامل، أو التسبب في
التسمم إذا كان الفسيخ والرنجة غير طازجين
5- من لديهم أعراض فيروس كورونا:
واشارت ابو الحجاج، ان تناول الرنجة والفسيخ لمن يعانون من اعراض فيروس كورونا لديهم شكوك في إصابتهم بالمرض عليهم بتجنب تناول هذه المأكولات، حيث ان من جذورها إضعاف المناعة، وتتسبب في تفاقم الحالة لديهم.
طرق تقلل أضرار الرنجة والفسيخ
على الجانب الأخر إليك
بعض الطرق التى تقلل من أضرار تناولهم فى شم النسيم وعادات مدمرة فى الطهى يجب التوقف عنها.
حذَّر الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية، من تعريض الرنجة على النار في يوم شم النسيم، كما اعتاد البعض على طهيها بطرق مختلفة على النار.
وشدّد مروان سالم على ضرورة عدم تعريض الرنجة
للنار بشكل مباشر، وإعدادها بطرق أخرى مختلفة دون وضعها على النار ولفت أنه لا يوجد علاقة بين تناول الفسيخ والرنجة و الإصابة بفيروس
كورونا كما أشيع خلال الأيام الماضية.
على الجانب الأخر قدم أخصائي التغذية العلاجية
بعض الطرق التي تقلل من أضرار أكل الفسيخ والرنجة في شم النسيم ومنها :
تناول الحمص و اضافة الطحينة للرنجة و تناول البصل و تناول الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف و تناول الليمون بكثرة سواء بإضافته للأكلة او شربه كعصير
على الجانب الأخر مع تهافت الجميع على تناول الفسيخ والرنجة والبصل،
فقد يضر تناول مثل هذه الأطعمة بعض المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة،
وذلك لأنها تزيد من أعراضهم، إلا انه يمكن اللجوء إلى بعض البدائل الأخرى
التي يمكن ان تغنينا عن تناولها. هي:
1- السردين
2- التونة
3- الأنشوجة
4- البيض