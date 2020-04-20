لليوم الثالث على التوالي.. الصين بلا وفيات بسبب كورونا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 12 إصابة جديد بفيروس كورونا المستجد اليوم، في عموم البلاد.





كما أعلنت الصين، عن عدم تسجيل أي وفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، لليوم الثالث على التوالي.





ويواصل فيروس كورونا المستجد حصد أرواح الآلاف كل يوم في دول العالم، دون وجود أمل حتى الآن باقتراب التوصل لعقار خلال الأسابيع القليلة القادمة، وربما يستمر الأمر لأشهر، وإن كان بشكل أخف، مع تخفيف من الدول اجراءات العزل والاغلاق.





وقالت صحيفة ديلي ميل ، إن خطر الفيروس الذي يضرب العالم الآن يتوسع كل يوم حيث أحصت أمريكا نحو 750 ألف إصابة بينما أعداد الوفيات تتجاوز ال30 ألف.