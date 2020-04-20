محمد العدل: قناة الأهلي ستشهد طفرة كبيرة

قال محمد العدل، رئيس قناة النادي الأهلي، إن قناة النادي الأهلي ستشهد طفرة كبيرة في الفترة المقبلة، في ظل العمل بجهد كبير لتطوير القناة.
وتابع في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "تفوقنا على قنوات أندية عالمية أمر طبيعي، وذلك بعد عمل لمجموعة كبيرة وتكليل لمجهودات جميع العاملين وخاصة السوشيال ميديا.
وأضاف: "جماهيرنا لهم الحق في انتقادنا ونأخذ آراءهم بعين الاعتبار ونحاول لتخطي الأخطاء".
وفي وقت سابق عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا مع مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومجلس أمناء القناة وبحضور محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة لايف التي حصلت مؤخرا على حقوق إدارة قناة الأهلي وفقا للشروط المالية التي تم الاتفاق عليها في العقد.
وخلال الاجتماع الذي جري بفرع النادي بالشيخ زايد تسلمت شركة لايف كافة الأمور التي تمنحها حق إدارة القناة باستقلالية كاملة وفقًا لسياسة النادي وثوابته وبما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي، كما تم الاتفاق خلال الاجتماع كذلك على ضوابط العمل وكيفية التعاون بين النادي وشركة لايف في الفترة المقبلة.
وشرح محمد كامل الرؤية المبدئية المنتظرة لشكل القناة ومحتواها وكذلك الهيكلة الإدارية والفنية وأعمال الديكور، وتم الاتفاق على أن تقوم شركة لايف بإطلاق الخريطة البرامجية الجديدة في 15 يوليو المقبل بما يضمن حدوث نقلة نوعية جديدة للقناة وتلبية لكل رغبات جماهير الأهلي ومحبيه وتغطية شاملة الأنشطة النادي وفرقه الرياضية في المنافسات المختلفة.
ويعقد مجلس أمناء القناة جلسة كل ثلاثة أشهر لمراجعة الخريطة البرامجية ومحتواها بما يتفق مع السياسة العامة للنادي.
يذكر أن شركة لايف حصلت على حقوق إدارة القناة بدلًا من شركة بريزينتيشن سبورتس والتي أسند إليها مجلس الإدارة السابق حق الإدارة بعد استبعاده لشركة مسك التي كانت تتولي إدارة القناة منذ انطلاقها عام ۲۰۰۸ وحتى منتصف ۲۰۱۹.