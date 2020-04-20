AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد العدل: قناة الأهلي ستشهد طفرة كبيرة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:15 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
قال محمد العدل، رئيس قناة النادي الأهلي، إن قناة النادي الأهلي ستشهد طفرة كبيرة في الفترة المقبلة، في ظل العمل بجهد كبير لتطوير القناة.

وتابع في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "تفوقنا على قنوات أندية عالمية أمر طبيعي، وذلك بعد عمل لمجموعة كبيرة وتكليل لمجهودات جميع العاملين وخاصة السوشيال ميديا.

وأضاف: "جماهيرنا لهم الحق في انتقادنا ونأخذ آراءهم بعين الاعتبار ونحاول لتخطي الأخطاء".

وفي وقت سابق عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا مع مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومجلس أمناء القناة وبحضور محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة لايف التي حصلت مؤخرا على حقوق إدارة قناة الأهلي وفقا للشروط المالية التي تم الاتفاق عليها في العقد.

وخلال الاجتماع الذي جري بفرع النادي بالشيخ زايد تسلمت شركة لايف كافة الأمور التي تمنحها حق إدارة القناة باستقلالية كاملة وفقًا لسياسة النادي وثوابته وبما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي، كما تم الاتفاق خلال الاجتماع كذلك على ضوابط العمل وكيفية التعاون بين النادي وشركة لايف في الفترة المقبلة.

وشرح محمد كامل الرؤية المبدئية المنتظرة لشكل القناة ومحتواها وكذلك الهيكلة الإدارية والفنية وأعمال الديكور، وتم الاتفاق على أن تقوم شركة لايف بإطلاق الخريطة البرامجية الجديدة في 15 يوليو المقبل بما يضمن حدوث نقلة نوعية جديدة للقناة وتلبية لكل رغبات جماهير الأهلي ومحبيه وتغطية شاملة الأنشطة النادي وفرقه الرياضية في المنافسات المختلفة.

ويعقد مجلس أمناء القناة جلسة كل ثلاثة أشهر لمراجعة الخريطة البرامجية ومحتواها بما يتفق مع السياسة العامة للنادي.

يذكر أن شركة لايف حصلت على حقوق إدارة القناة بدلًا من شركة بريزينتيشن سبورتس والتي أسند إليها مجلس الإدارة السابق حق الإدارة بعد استبعاده لشركة مسك التي كانت تتولي إدارة القناة منذ انطلاقها عام ۲۰۰۸ وحتى منتصف ۲۰۱۹.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خريطة برامجية جديدة لقناة الأهلي 15 يوليو

لايف تستقل بإدارة قناة الأهلي.. وتطلق الخريطة البرامجية 15 يوليو

اخبار الأهلي | تطوير القناة.. وسعد سمير يقترب من العودة.. ونجم بيراميدز يغازل الأحمر

ترشيحاتنا

بعد رصد 12 مصابا بكورونا.. عزل 800 منزل تضم 12 ألف مواطن في قرية كفر جعفر بالغربية

الصحة تعلن وفيات فيروس كورونا في مصر

بـ الحجاب وملابس محتشمة.. ابنة ماجد المصرى تخطف الأنظار

أهلي جدة يكشف مفاجأة تدين القلعة الحمراء أمام عبد الله السعيد.. فيديو

تصريحات غير مدروسة.. أحمد موسى يعلق على قرار الأوقاف بـ إعفاء المتحدث من عمله.. فيديو

القصة الكاملة لأزمة ريهام حجاج وخالد النبوي.. منتج المسلسل ونسرين أمين يحسمان الجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها

بملابس قصيرة.. زينة وإنجى وجدان تثيران الجدل بهذه الصورة

بعد تصدرها التريند.. أغرب 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام حجاج