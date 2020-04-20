محمد العدل: قناة الأهلي ستشهد طفرة كبيرة

قال محمد العدل، رئيس قناة النادي الأهلي، إن قناة النادي الأهلي ستشهد طفرة كبيرة في الفترة المقبلة، في ظل العمل بجهد كبير لتطوير القناة.





وتابع في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "تفوقنا على قنوات أندية عالمية أمر طبيعي، وذلك بعد عمل لمجموعة كبيرة وتكليل لمجهودات جميع العاملين وخاصة السوشيال ميديا.





وأضاف: "جماهيرنا لهم الحق في انتقادنا ونأخذ آراءهم بعين الاعتبار ونحاول لتخطي الأخطاء".