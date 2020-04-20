مات بـ كورونا فوضعته زوجته في الجليد.. قصة مأساوية

فيروس كورونا الضيف الثقيل الذي أصبح وجدوه عبئًا على البشر، فمجرد دخوله المنزل يقلب كيان العائلات ويحول حياتهم إلى توتر دائم خشية من فقدان المصاب والعدوى، وحتى بعد وفاة المصاب يكون هناك عبء آخر وهو الدفن.





فكان على زوجة حزينة أن تنتظر لمدة تصل إلى ثلاثة أيام حتى يتم دفن جثة زوجها بعد وفاته بسبب فيروس كورونا، فتقول الزوجة" تامي تريدويل "، من هارلم في نيويورك ، إنها اضطرت إلى وضع زوجها جريجوري على الجليد بعد وفاته في منزلهما.





وقالت الزوجة البالغة من العمر 57 عامًا أن عمال الطوارئ تركوه بعد إجراء الإنعاش القلبي الرئوي ، مما أجبرها ذلك للبحث عن شخص ما لإعداد جثمان الزوج للدفن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وتحكي السيدة بقلب حزين أن مكتب الفاحصين الطبيين في المدينة أن الأمر أبلغها أنه قد يستغرق أمر الدفن من ثلاث ساعات إلى ثلاثة أيام لنقل رفاته ، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست.





نظرًا لأن مدينة نيويورك أصبحت نقطة ساخنة لـ كوفيد 19 في الولايات المتحدة ، فقد اكتظت الجثث وبيوت الجنازة بسبب زيادة الطلب على خدماتها.





ووصفت السيدة تريدويل ، صاحبة شاحنة المأكولات البحرية ، معاملتهم بأنها "غير إنسانية"، وتقول إن عائلتها اتصلت بأكثر من 20 بيتًا للجنازة، لذلك وضعته على الجليد في أحد الأماكن.