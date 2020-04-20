AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مات بـ كورونا فوضعته زوجته في الجليد.. قصة مأساوية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:35 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
فيروس كورونا الضيف الثقيل الذي أصبح وجدوه عبئًا على البشر، فمجرد دخوله المنزل يقلب كيان العائلات ويحول حياتهم إلى توتر دائم خشية من فقدان المصاب والعدوى، وحتى بعد وفاة المصاب يكون هناك عبء آخر وهو الدفن.

فكان على زوجة حزينة أن تنتظر لمدة تصل إلى ثلاثة أيام حتى يتم دفن جثة زوجها بعد وفاته بسبب فيروس كورونا، فتقول الزوجة" تامي تريدويل "، من هارلم في نيويورك ، إنها اضطرت إلى وضع زوجها جريجوري على الجليد بعد وفاته في منزلهما.

وقالت الزوجة البالغة  من العمر 57 عامًا أن عمال الطوارئ تركوه بعد إجراء الإنعاش القلبي الرئوي ، مما أجبرها ذلك للبحث عن شخص ما لإعداد جثمان الزوج للدفن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وتحكي السيدة بقلب حزين أن مكتب الفاحصين الطبيين في المدينة أن الأمر أبلغها أنه قد يستغرق أمر الدفن من ثلاث ساعات إلى ثلاثة أيام  لنقل رفاته ، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست.

نظرًا لأن مدينة نيويورك أصبحت نقطة ساخنة لـ كوفيد 19 في الولايات المتحدة ، فقد اكتظت الجثث وبيوت الجنازة بسبب زيادة الطلب على خدماتها.

ووصفت السيدة تريدويل ، صاحبة شاحنة المأكولات البحرية ، معاملتهم بأنها "غير إنسانية"، وتقول إن عائلتها اتصلت بأكثر من 20 بيتًا للجنازة، لذلك وضعته على الجليد في أحد الأماكن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجوز دفن المرأة مع زوجها في قبر واحد؟ أمين الفتوى يجيب

الطب الوقائي يكشف احتمالية نقل شهيدة كورونا للعدوى بعد دفنها

وثيقة قضائية: حقوق وكرامة الموتى محفوظة بالقانون منذ فجر التاريخ المصري

هل يخصم مؤخر الصداق من التركة قبل توزيعها؟

ترشيحاتنا

مات بـ كورونا فوضعته زوجته في الجليد.. قصة مأساوية

بعد 14 عامًا.. ماتيراتزي يكشف كواليس نطحة زيدان: كان على الإيطاليين تقبيل الأرض التي أمشي عليها

كورونا في خدمة رجال الأعمال.. 10 شركات زادت إيراداتهم إلى 55 مليار دولار في أسبوع

هل يجوز أداء صلاة التراويح خلف إمام التلفاز.. مستشار المفتي يجيب

القصة الكاملة لأزمة ريهام حجاج وخالد النبوي.. منتج المسلسل ونسرين أمين يحسمان الجدل

بعد تغزلها في الهضبة.. 10 صور لـ دينا الشربيني برفقة عمرو دياب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها

بملابس قصيرة.. زينة وإنجى وجدان تثيران الجدل بهذه الصورة

بعد تصدرها التريند.. أغرب 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام حجاج