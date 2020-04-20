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أخبار العالم

السودان يسجل 26 إصابة جديدة وحالتين وفاة بسبب كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:47 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الإثنين، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى حالتين وفاة. 

وقالت الوزارة إن هذه الوفيات والإصابات رفعت الحصيلة إلى 92 إصابة و12 حالة وفاة. 

وناشدت الوزارة أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

وقالت وزارة الخارجية السودانية إنها تبذل جهودا عبر بعثاتها الدبلوماسية، لحشد الموارد الرسمية والشعبية لمواجهة جائحة كورونا والتصدي لها، لافتة إلى أنه في الإطار ذاته، قامت بعثة السودان باليابان بمخاطبة السلطات لتوفير عقار أثبت فاعليته ضد أعراض المرض.

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