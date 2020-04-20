طرح بوستر ولاد إمبابة لـ سعد الصغير.. شاهد

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل ولاد إمبابة، البوستر الدعائي له تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان 2020، وهو من بطولة سعد الصغير.
نشر سعد، البوستر الخاص بالمسلسل عبر من حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام": وعلق عليه قائلًا :"ولاد إمبابه رمضان2020 رمضان_يجمعنا باذن الله .. انتظرونا علي قناه النهار".
مسلسل "ولاد امبابة" بطولة كل من الفنان سمير غانم، وفريدة سيف النصر، وأحمد شيبة، وسعد الصغير، وشمس، ونادر أبو الليف، وبرلنتي فؤاد، وعبد الله مشرف، ومراد فكري، ومحمود فارس، وهاني الأسمر، وإسماعيل فرغلي، ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري، ومن إخراج ممدوح ذكي.