طرح بوستر ولاد إمبابة لـ سعد الصغير.. شاهد

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل ولاد إمبابة ، البوستر الدعائي له تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان 2020، وهو من بطولة سعد الصغير.





نشر سعد، البوستر الخاص بالمسلسل عبر من حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام": وعلق عليه قائلًا :"و لاد إمبابه رمضان2020 رمضان_يجمعنا باذن الله .. انتظرونا علي قناه النهار".



