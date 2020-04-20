كارول سماحة تكشف سر مشاركتها في أوبريت أنت أقوى

عبّرت الفنانة كارول سماحة ، عن سعادتها بالمشاركة في أوبريت "أنت أقوى "، بجانب عدد من المطربين من بينهم الكينج محمد منير. أقوى





قالت كارول سماحة من خلال احدى اللقاءات التلفزيونية لها: "تحمست للأوبريت بسبب المطربين المشاركين فيه، فقد عرض علي العديد من الاعمال الجماعية من قبل لكني لم أتحمس لها، ولكن هذا العمل مختلف خاصة أن عائده سوف يذهب لمرضى الكورونا".





الأوبريت يضم نجوم الصف الأول من عدة دول عربية يشارك فيه من القاهرة الكينج محمد منير والنجم تامر حسني، ومن المغرب الديفا سميرة سعيد، ومن لبنان نجمة المسرح كارول سماحة والنجم وائل جسار، ومن تونس النجم صابر الرباعي.



