13 ألف مستفيد من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة بأسوان

شهد الأسبوع الماضى على مدار 4 أيام إستلام العمالة غير منتظمة للمنحة الإستثنتائية التى تقدر بـ 500 جنيه وتم تسليمها للمستفيدين من خلال فروع مكاتب البريد والبنك الزراعى.





ويأتى تسليم هذه المنحة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد لمدة 3 شهور.







وفى محافظة أسوان إستفاد نحو 13 ألفا و340 مستفيدا والذين تسلموا المنحة من خلال 155 مكتب بريد على مستوى محافظة أسوان كانت جاهزة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة ، بالإضافة إلى استعداد 7 فروع رئيسية لبنك التنمية والائتمان الزراعى ، وأيضًا 33 فرع بنك قرية موزعين في جميع آرجاء المحافظة.





وقام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية مفاجئة لفرع البنك الزراعى المصرى ومكتب بريد القيثارية بالقطبى لمتابعة إنتظام صرف المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة التى أقرتها الدولة بداية من يوم 13 وحتى 16 إبريل الجارى.







واطمأن اللواء أشرف عطية على التجهيزات والإستعدادات التى قامت بها المحافظة بالتنسيق مع هيئة البريد والبنك الزراعى لمنع أى تجمعات أو تزاحم أثناء صرف المنحة من خلال أماكن إنتظار مناسبة مع توفير مختلف وسائل الأمان والراحة للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف بالشكل المطلوب مع وضع آلية محكمة لعملية الدخول والخروج للمستفيدين من المنحة ، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير المواقع ، وأيضًا توزيع الكمامات والمواد المطهرة عليهم.





وكشف محافظ أسوان أنه أعطى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والقرى بتواجد متطوعين من الشباب والفتيات في جميع مواقع صرف المنحة للمساهمة في تنظيم المستفيدين بالشكل الذى يؤمن عدم إختلاطهم طبقًا للإجراءات الوقائية.





وشدد المحافظ على ضرورة تخصيص أكبر عدد من شبابيك الصرف داخل مكاتب البريد وفروع البنوك لصرف المنحة ، بجانب تقديم الخدمات البريدية والبنكية ، علاوة على الإلتزام برش المواد المطهرة وتوزيع الكمامات في مداخل الفروع.





كما تابع المحافظ بأن الرسائل النصية المرسلة للمستفيدين من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصى لكل مستحق محدد بها مكتب البريد المختص لتسليمه فيزا كارت بريد (ATM) مجانًا وبدون أي تكلفة مالية وذلك ليتمكن المواطن المستحق من إستخدامها لصرف المنحة المقررة على مدار ألـ 3 أشهر بواقع 500 جنيه في كل شهر.





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