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منوعات

بصقة من حيوان تفتك بـ فيروس كورونا في ثوانٍ.. تفاصيل

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:38 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
في ضوء البحث عن حل لأزمة فيروس كورونا التاجي، وجد مجموعة من العلماء بأمريكا وبلجيكا أن هناك حيوان يمكنه التصدي ووضع حد لانتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" والقضاء عليه تمامًا، عن طريق بصقة في وجه المصاب.

أوضح العلماء في بحثهم أن حيوان "لاما" يمكنه القضاء على الفيروس، حيث يعتقدون أن دمه يعتبر أكبر معاد لفيروس كورونا، ولكنهم يحتاجون إلى المزيد من الدراسات حول هذا الاعتقاد، لذلك يجرون دراسات للاستفادة من الأجسام المضادة بدمه، بحسب ما نشرت "العربية نت".

وقد تطرق العلماء إلى دم "اللام" واجسامه المضادة الصغيرة،  بعد رجوعهم لأبحاث أجريت عام 1989 بالصدفة في أحد مختبرات جامعة Université Libre de Bruxelles ببروكسل، وعلموا أن أجسامه مضادة صغيرة جدًا ومكافحة بقوة للفيروسات، وأنه أكبر مساعد لجهاز المناعة البشري في حربه ضد مجموعة من الفيروسات.

وتعد اللام الحيوان الذي  يعيش في جبال “لأنديز الممتدة سلسلتها في الأرجنتين والتشيلي والبيرو وبوليفيا والإكوادور، دماؤها مضادة لأنها أصغر بمرات من دم البشر، يسمح حجمها للعلماء باستخدام تقنية Nanobody Technology في قتال الفيروسات، حيث تتيح “تقنية الجزيئات الصغيرة” تحويل الجسم المضاد الصغير الحجم في دم الحيوان، إلى “ناقل” يحمل الدواء المعادي للفيروس المجهري الحجم . فيوصل الجسم المضاد اللقاح إلى الفيروس بجسم الإنسان ويجهز عليه، في عملية شبيهة بهجمات حرب العصابات تقريبًا.

في حين يقوم "اللام" عندما يغضب من الانسان بالبصق والتقيؤ في وجه  من ضايقه، بسائل طعام لم يتم هضمه بعد، وهذا ما يود أن يفعله العلماء، فكلما كانت الأجسام الضادة صغير كانت أشد فتكًا بفيروس كورونا.
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