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منوعات

في بث مباشر وظروف غامضة.. انتحار شابين في الكويت بطريقة صادمة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:58 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
بينما يصارع الناس والأطباء من أجل البقاء أقوياء في وجه فيروس كورونا والقضاء عليه، كان شابين آخربين بعيدين كل البعد عن كل هذه الأحداث، ولكنهم استغلا الحجر الصحي المفروض في البلاد واتجها إلى الانتحار داخل منزلهما.

ففي خطوة غير معروف دوافعها حتى الآن أقدم شاب أجنبي الجنسية يقيم بالكويت و تحديدً محافظة الفرانية على الانتحار، حيث قرر أن تكون خطيبته مشاركة لتلك اللحظة، فاتجه إلى الاتصال بها في مكالمة فيديو، ومن ثم صعد على الكرسي  وتدلى برأسه من حبل، حتى شنق نفسه وفقد حياته أمام أعين خطيبته.

وفي توقيت مقارب وفي الكويت أيضًا ولكن بمنطقة المنقف، أقدم شاب يحمل الجنسية الهندية على الانتحار بشنق نفسه بنفس الطريقة، ولكن داخل سرداب غرفة مطبخ بمنزله، بحسب ما  نشرت صحيفة "المرصد" الصحفية.

بينما تقوم الجهات المعنية والشرطة بالتحقيق في الحادثين، والدوافع التي أدت لقيام الشابين بالانتحار بهذه الطريقة وظروفهم الغامضة.
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