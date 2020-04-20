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رياضة

وائل القباني: لا أعرف سبب تواجدي خارج الزمالك

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:34 ص
صدى البلد
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ملك موسى
قال الكابتن وائل القباني لاعب الزمالك السابق، إنه لا يعرف سبب عدم تواجده في نادي الزمالك ولكن هذا السؤال يجيب عليه المسئولين في نادي الزمالك، مضيفا: "لا أنسى أنه بعد الإعتزال تم تعييني مساعدا في فريق الناشئين وعقب نهاية الموسم كنت أنتظر تولي فريق بمفردي ولكن تم الإطاحة بي نهائيا رغم إثبات كفائتي التدريبية  ومن حينها لم أدخل نادي الزمالك".

وأضاف في حواره عبر برنامج on side الذي يقدمه الإعلامي أحمد هاني زاده على قناة "الحدث اليوم": "كنت أنتظر التقدير من المسئولين بنادي الزمالك وتعييني في أحد الأجهزة الفنية بعد تاريخي المتميز والبطولات التي حققتها مع النادي وهذا الكلام لا ينكر أن نادي الزمالك هو من صنع وائل القباني وجعل له إسم في عالم المستديرة وهو سبب شهرتي التي وصلت إليها ولا يصح أن ننتقد الأمور أو نقوم بالتهليل من أجل التواجد في نادي الزمالك".

وذكر الليبرو الحريف، أنه رحل عن نادي الزمالك بشكل سئ بعد معسكر الفريق في فرنسا، متابعا: "ولكني فوجئت أنني خارج الفريق رفقة محمود محمود وكنت أعلم أن هنري ميشيل متمسكا بي ورفض رحيلي وقرر رحيل آخرين لم يسافرو مع الفريق للمعسكر في فرنسا ولكني فوجئت برحيلي عقب مشاركتي في 46 مباراة من 50 قادها هنري ميشيل وسبب رحيله عن الفريق هو التفريط في وائل وعدم تلبية رغبات المدرب من مجلس الإدارة برئاسة ممدوح عباس الذي كان السبب الأول في رحيلي عن نادي الزمالك".

واستكمل في حديثه أن شهادة البرتغالي نيلو فينجادا في حقه أنه يستحق اللعب في أوروبا يعتز بها جدا من مدرب كبير مشيرا إلى أن الكرة الحديثة تعتمد على بناء الهجمة من الخلف وهو ما كنت أتميز به في نادي الزمالك.
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