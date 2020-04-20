من الهواء للماء.. فيروس كورونا ينتشر في المياه

ينتشر فيروس كورونا "كوفيد 19" وينتقل بين البشر عن طريق ملامسة الأسطح والتقارب بين الأشخاص، هذه هي الخطوة الأولى التي حذر منها الأطباء في بداية انتشار الفيروس، ومن ثم خرجت العديد من الأقاويل التي توضح أن كورونا ينتقل في الهواء، وأخيرًا ظهرت إدعاءات أخرى بان الفيروس ينتقل في مياه الأنهار والمستنقعات.





وأوضحت فرنسا وتحديدًا بلدية "باريس" أن هناك آثارا لفيروس كورونا في مياه المستنقعات والأنهار بالمدينة، ولكن سرعان ما نفت البلدية أن يكون لها أثر على مياه الشرب.





وأشارت "آن هيدالجو" المسئولة عن بلدية باريس، إلى أن الفيروس ظهر في المياه غير الصالحة للشرب، وبنسبة صغيرة لن تصل أو تختلط على مياه الشرب، حيث تستخدم هذه المياه لتنظيف الشوارع وري الحدائق.





كما أضافت أن ظهور الفيروس كان في 4 نقاط من مجموع 27 نقطة اختبار أجري أمس، وكانت السلطات الفرنسية قد قامت بقطع المياه مؤقتًا، كإجراء وقائي تحسبًا من وقوع أي كارثة بسبب الفيروس، وأكدت السلطات على إتاحة المياه الصالحة للشرب أمام المواطنين.



