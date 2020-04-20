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فن

كواليس لقاء نادية الجندي ونبيلة عبيد في «سكر زيادة»

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:43 ص
سكر زيادة
سكر زيادة
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آيه عاطف
قام المنتج صادق صباح، بكشف كواليس لقاء كل من الفنانتين نادية الجندي ونبيلة عبيد لأول مرة، في مسلسل "سكر زيادة" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020.

قال صادق صباح، من خلال مكالمة هاتفية على برنامج "القاهرة الآن" مع لميس الحديدي: "الفكرة مجنونة .. ربنا الهمني ببعض الكلمات الطيبة اللي تقنع اي حد.. انا معاهم في الكواليس بفكرهم في احداث قديمة اما كان يبقى فيه فيلم لكل واحده .. ونفضل نضحك".

وتابع: "أنا بعت حد من طرفي عند نادية وكلمت نبيلة .. وهما الاثنان وافقوا .. وربنا سهلها .. طبعا المحدثات بدأت من فترة في الصيف وكنت حاطت في دماغي فورمات ديزني .. وبرغم كل الصعوبات عديناها ..او صعوبة عندنا ان ديزني مشطرتة يكون عندنا استوديو مش اقل من 2000 متر وعلو 17 مترا".

مسلسل "سكر زيادة" يجمع النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد للمرة الأولى، ويعد من أضخم الإنتاجات هذا العام، وقد تم شراء حقوق الفورمات من ديزني العالمية عن مسلسل "Golden Girls".

ويقف على إنتاجه المنتج صادق الصباح، وكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، ويخرجه وائل إحسان ويضم قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.
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