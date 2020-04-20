خبير دولي: العالم سيشهد حربًا بين الولايات المتحدة والصين أكتوبر المقبل

قال الخبير الاقتصادي العالمي طلال أبو غزالة، إن أسباب سيطرة كورونا على العالم هو عدم وجود نظام يقود الأرض، مشيرا إلى أنه لا يوجد موقف موحد يضع خطة موحدة لمواجهة فيروس كوفيد 19.





وبحسب روسيا اليوم ، أكد أبو غزالة أن العالم سيشهد في أكتوبر المقبل حربًا بين الولايات المتحدة والصين، أقوى اقتصادين في العالم.

وتابع أنه ابتداء من 2021 سيكون هناك عالم جديد بقيادة مشتركة بين الصين والولايات المتحدة، أي سينتهي عهد الهيمنة الأمريكية، ويبدأ نظام عالمي يقوده قطبان".

وأكد أن الحرب بين بكين وواشنطن ستفرض على البلدين الجلوس والتفاوض، موضحا أن هناك صراعا حقيقيا للسيطرة على النظام العالمي.





وأوضح أن الاجتماع بين البلدين سيكون لتجنب الوصول إلى حرب كبرى، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستفتعل هذه الحرب لتخرج من الأزمة الاقتصادية، حيث إنها تواجه عجزًا كاملًا في ميزانيتها.



