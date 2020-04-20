3 أجزاء افحصها جيدًا في السيارة لضمان سلامتك

كلما تم الاهتمام بسيارتك كلما زاد معدل الأمان والحماية لك ولجميع الركاب ولكن لو أهملتها فقد يعرض حياتك للخطر بسبب الأعطال المختلفة التي لم تكن متوقعة أثناء القيادة ، وهناك بعض الأجزاء التي عليك الانتباه لها بشكل أكبر لتجنب أي حوادث على الطريق وذلك حفاظا على سلامتك .

1- الكشف عن اطارات السيارة لانها من أكثر الأجزاء عرضة للتلف، حيث إنها الجزء المحرك للسيارة والجزء الملاصق لسطح الأرض أثناء السير.

2- افحص فرامل السيارة لأنها من أكثر الأجزاء وأهمها التي يجب عليك الاعتناء بها لأن وسيلة الامان والاساسية على الطريق.