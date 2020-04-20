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سيارات

3 أجزاء افحصها جيدًا في السيارة لضمان سلامتك

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:55 ص
صدى البلد
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أماني نوار

كلما  تم الاهتمام بسيارتك  كلما زاد معدل الأمان والحماية لك ولجميع الركاب ولكن لو أهملتها فقد يعرض حياتك للخطر بسبب الأعطال المختلفة التي لم تكن متوقعة أثناء القيادة ، وهناك بعض الأجزاء التي عليك الانتباه لها بشكل أكبر لتجنب أي حوادث على الطريق وذلك حفاظا على سلامتك .

1-  الكشف عن اطارات السيارة  لانها من أكثر الأجزاء عرضة للتلف، حيث إنها الجزء المحرك للسيارة والجزء الملاصق لسطح الأرض أثناء السير.

2-  افحص فرامل السيارة لأنها من أكثر الأجزاء وأهمها التي يجب عليك الاعتناء بها لأن وسيلة الامان والاساسية على الطريق.

3- فحص سير الكاتينة لأنه يعتبر هو الجزء المسئول عن ربط صبابات المحرك مع باقي المحاور الأخرى في المحرك  كما أي وجود خلل  في سير الكاتينة يثر على عملية الربط تلك وبالتالي قد يؤثر على المحرك ويتسبب في أضرار كبيرة له خاصة على الطرق السريعة أي عند القيادة على سرعات عالية لذلك عليك الاعتناء بها جيدًا وفحصها بشكل دوري وإذا لاحظت أي أصوات غريبة أو تغيرات في هذه الأجزاء فعليك الذهاب إلى مختص فورًا.

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