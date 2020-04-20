الرئيس البرازيلي يشارك في مظاهرة ضد إغلاق البلاد.. فيديو

ظهر الرئيس البرازيلي يائير بولسونارو، وهو يشارك في احتجاجات الشعب ضد حالة الإغلاق التام التي يمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.





وظهر الرئيس البرازيلي وهو يقوم بتحية المواطنين المشاركين في المظاهرات المناهضة لعملية الإغلاق التام للبلاد.





وشارك الرئيس البرازيلي في الاحتجاجات التي ترفض البقاء في المنازل من أجل مكافحة فيروس كورونا.





وقرار الرئيس البرازيلي إقالة وزيرة صحته بسيب رفضه لكافة الإجراءات المتخذة لمكافحة تفشي كورونا ومنها اهمها إغلاق البلاد.