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أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن المرضى من الأسرى الفلسطينيين

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:36 ص
صدى البلد
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أماني نوار

وجّه محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحية إكبار وإعزاز لكل الفلسطينيين الموجودين في الأسر أو الاحتجاز الإسرائيلي بسبب مناهضة الاحتلال والمطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 

كما حيا شعب فلسطين الذى لم يتوقف عن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948، وتحمل في سبيل ذلك ما لم يتحمله شعب آخر ليحقق استقلاله وحريته.. جاء ذلك بمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق السابع عشر من أبريل من كل عام.

وأكد رئيس المجلس أن إسرائيل تنتهك مجمل حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، أولا بتعرضهم للتعذيب، وثانيا باحتجازهم في ظروف احتجاز تتنافى مع كل المعايير الدولية في ظل انتشار وباء كورونا، وثالثا باحتجاز بعضهم بقرارات إدارية، ورابعا باحتجاز كثير منهم في سجون إسرائيلية بما يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب فايق بضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتوفير الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين، البالغ عددهم نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وضرورة الأفراج عن الأسرى المرضى، وبخاصة من أصيبوا بوباء كورونا.

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