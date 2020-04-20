لمواجهة كورونا.. استمرار فض الأسواق والتجمعات بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء على ضرورة استمرار الحملات اليومية لفض الأسواق والسويقات العشوائية ومطاردة الباعة الجائلين ورش وتعقيم الأسواق والسويقات العشوائية بعد فضها حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.





وأشار المحافظ إلى أنه تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملاتها اليومية لفض الأسواق الأسبوعية والسويقات العشوائية ومطاردة الباعة الجائلين للحد من تجمع المواطنين وانتشار فيروس كورونا.





وأضاف المحافظ أن رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، قامت بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية وقسمى الإشغالات والإزالات وشرطة المرافق برئاسة المركز بشن حملات ليلية لعدم إقامة سوق بمنيا القمح، وذلك لعدم انتشار الأوبئة والأمراض بين المواطنين.





وقامت رئاسة مدينة صان الحجر بالمرور والمتابعة على شوارع المدينة وتفرقه بعض الباعة الجائلين بالشارع الرئيسى وإخلاء الطريق وفتحه للمارة وتحرير عدة محاضر إشغال طريق لهم بمعرفة قسم الإشغالات وإدارة البيئة.





وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمتابعة فض الأسواق بنطاق المركز ووحداته المحلية، فتم فض السوق الأسبوعى بقرية أبو شلبى بالوحدة المحلية بسوادة.





وقامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر اليوم بفض سويقات أولاد صقر المدينة وقرية حمادة التابعة للوحدة المحلية الصوفية وسويقة تلراك التابعة للوحدة المحلية بتلراك، كما تم فض سوق زور أبو الليل التابع للوحدة المحلية بزور أبو الليل.





وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بفض الأسواق الأسبوعية (سوق الأحد الأسبوعي بديرب نجم - سوق العصايد) وفض السويقات (سويقة ديرب البلد -سويقة كفر الباشا -سويقة فرغان)، وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية عن يوم الأحد بفض سوق الأحد بقرية سماكين الغرب التابعة للوحدة المحلية بسماكين الغرب نطاق رئاسة مركز ومدينة الحسينية، كما تم فض سوق الأحد بقرية الناصرية التابعة للوحدة المحلية بالناصرية نطاق رئاسة مركز ومدينة الحسينية.





وقامت رئاسة مركز ومدينه بلبيس بفض أسواق فى كل من (سوق بوحدة البلاشون - سوق ميت حبيب وسندنهور بوحده العدليه - سوق اولاد مهنا وميت ربيعة والنوبة والدهاشنة بوحدة اولاد سيف- سوق غيته وفض سوق الزوامل)، بالإضافة إلى فض السويقات فى كل من (سويقة بقرية بساتين بركات وقرية السعادات بوحدة كفر أيوب سليمان) ومطاردة باعة جائلين (بالبساتين بوحدة الزوامل)، وبمشاركة الأهالي تم منع الباعة الجائلين ومنع إقامة سوق الجوسق بشبرا النخلة) وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بفض 7 أسواق بنطاق الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز وهم على النحو التالى: فض سوق الزنكلون - فض سوق ام الزين - فض وتطهير سوق الشوبك - فض سوق شنمباره - فض سوق بردين وتطهيره - فض سوق النخاس - فض سوق بهنباى وقامت رئاسة مدينة القرين بفض سويقة عشوائية بميدان الشيخة حمدة وتم طرد الباعة الجائلين وقامت رئاسة مركز ومدينه ابو حماد بفض سويقة ابو صيام بالمدينة، وذلك لمنع تجمعات المواطنين وانتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.