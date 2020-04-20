AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة الشرقية: إجراء 5 جراحات عظام عاجلة بمستشفى الزقازيق العام

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:52 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم تطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى الزقازيق العام،وبمشاركة طاقم التمريض بالعمليات، قام بإجراء ٥ جراحات عاجلة، حيث تم تركيب مسمار جاما أعلى مفصل الفخذ لحالتين، وتركيب مسمار نخاعي بعظم الساق لحالتين آخرتين، كما تم تثبيت عظمة الترقوة لحالة أخرى، وجميع الحالات بحالة جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية بالمستشفى.

ووجه وكيل الوزارة بالتشديد على الطاقم الطبي بالالتزام بإرتداء كافة الواقيات الشخصية المقررة ببروتوكول وزارة الصحة المصرية، ووفقًا لسياسات ومعايير مكافحة العدوى، مقدمًا الشكر لجميع الفريق الطبي، والقائمين علي العمل من المديرية، والمستشفى علي المجهود المبذول لصالح المرضي بالمحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. صحة الشرقية تعلن قرارا عاجلا بخصوص المستشفيات

وقفة تأييد وتكريم ..الجيش الأبيض بالشرقية خط الدفاع الأول ..تفاصيل وصور

صحة الشرقية تطمئن مرضى مستشفى الحميات.. تفاصيل

صحة الشرقية: رفع كفاءة الخدمات الصحية بمستشفيات المحافظة

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. مجلس الوزراء: استمرار الحظر الجزئي على مدار شهر رمضان المبارك.. أحمد موسى يفاجئ المشاهدين بخدمة مجانية في شم النسيم غدا

من ينوي إفطار رمضان بسبب الخوف من الإصابة بفيروس كورونا.. الإفتاء تحذر بـ31 كلمة

اخر وقت لصلاة الفجر .. إذا رأيت هذه العلامة فاعلم أنه فات أوانها واستعد لقضائها

في بث مباشر وظروف غامضة.. انتحار شابين في الكويت بطريقة صادمة

تعليق منتج ومؤلف فيلم يوم وليلة على غضب الممرضين من الفيلم.. فيديو

من الهواء للماء.. فيروس كورونا ينتشر في المياه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود x أسود.. ابنة أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها

بملابس قصيرة.. زينة وإنجى وجدان تثيران الجدل بهذه الصورة