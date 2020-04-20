صحة الشرقية: إجراء 5 جراحات عظام عاجلة بمستشفى الزقازيق العام

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم تطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى الزقازيق العام،وبمشاركة طاقم التمريض بالعمليات، قام بإجراء ٥ جراحات عاجلة، حيث تم تركيب مسمار جاما أعلى مفصل الفخذ لحالتين، وتركيب مسمار نخاعي بعظم الساق لحالتين آخرتين، كما تم تثبيت عظمة الترقوة لحالة أخرى ، وجميع الحالات بحالة جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية بالمستشفى .



