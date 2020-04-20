إزالة 54 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،استمرار إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة وفرض هيبة الدولة على أراضيها وسيادة القانون على الجميع ، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالتصدى بكل حزم وقوة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .





وأضاف المحافظ أنه تم تنفيذ ازالة ٥٤ حالة تعدى مخالفة بمساحة ١فدان و١٩ قيراطا و٥١ سهما على الأراضى الزراعية،وتم إزالة جميع المخالفات فى المهد وتطبيق القانون على المخالفين.





وأشار محافظ الشرقية إلى أن الجهاز التنفيذى بالتنسيق مع قوات الأمن سيتصدى بكل قوة لأى محاولات للبناء المخالف والعشوائى أو تبوير الأراضى الزراعية واستغلال بعض المواطنين الظروف الإستثنائية الحالية وفرض حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعدي على الأراضي الزراعية و إزالة المخالفات فى المهد بصورة فورية وفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون.





وأكد المحافظ انه خلال الفترة من ١٦ الى ١٨ ابريل الجارى قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بإزالة ٥ حالات تعدى بمساحه ١٢ قيراطا و١٤ سهما وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بازاله ٨ حالات تعدى بمساحه ٦ قراريط و١٣ سهما وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بازاله ٢٤ حاله بمساحة ١٣ قيراطا و١٧ سهما .





وقامت رئاسة مركز ومدينة ابو حماد بازالة ٣ حالات بمساحة ٣ قيراط وقامت رئاسة مركز ومدينة ابو كبير بازاله ١ حاله تعدى بمساحه ٣ قيراط و١٨ سهما وقامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بازاله ٣ حالات بمساحه ١١ سهما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بازاله ٧ حالات بمساحه ٣ قيراط و١٧ سهما وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بازالة حاله تعدى بمساحه ٢ سهم وقامت رئاسة مركز ومدينة صان الحجر بازاله ٢ حاله تعدى بمساحه ١ قيراط و٧ أسهم.