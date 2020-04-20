أخبار الفن | محمد صلاح في مسلسل رمضاني جديد .. الجمهور يطارد البلوجر حنين حسام

تصدرت البلوجر حنين حسام، قائمة تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشرها فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وهي تدعو الفتايات إلى الدعارة الإلكترونية، حيث حثتهم على فتح الكاميرات وعرض أجسادهن مقابل دولارات على تطبيق likee.
حل الفنان محمد رمضان، ضيفا مع الكاتب الصحفي ربيع هنيدي، وأكد من خلال اللقاء إنه يحب الفنان عادل إمام، ويحترمه وأنه له مكانة لديه.
قام المنتج صادق صباح، بكشف كواليس لقاء كل من الفنانتين نادية الجندي ونبيلة عبيد لأول مرة، في مسلسل "سكر زيادة" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020.
عبّر الفنان أحمد فهمي، عضو فريق واما، عن إستيائه من تصرفات بعض الأشخاص الذين يحملون حقدًا وكرهًا بداخلهم.
نشرت الفنانة هنا شيحة صورة من كواليس مسلسل "شاهد عيان " المقرر عرضه فى رمضان المقبل من خلال حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.