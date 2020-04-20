أهم الأخبار ليلاً.. رسالة عاجلة من وزير التعليم.. بصقة حيوان تقتل كورونا.. وسقطة جديدة لـ ترامب مع مراسل سي إن إن

شارك آلاف الإسرائيليين، يضعون الكمامات على أنوفهم ويحافظون على مسافات بينهم ويلوحون برايات سوداء، في مظاهرة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رغم القيود الصارمة المفروضة بسبب فيروس كورونا.





قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إن جيش مصر الأبيض يقاتل فى الصفوف الأولى خلال حرب الدولة المصرية والعالم كافة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.