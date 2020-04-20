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أخبار البلد

أهم الأخبار ليلاً.. رسالة عاجلة من وزير التعليم.. بصقة حيوان تقتل كورونا.. وسقطة جديدة لـ ترامب مع مراسل سي إن إن

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:02 ص
اهم الاخبار
اهم الاخبار
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فريق صدى البلد
شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي والدولي.. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خبرا عاجلا لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن امتحاناتهم التجريبية الالكترونية التي يؤدونها من المنازل. 

في ضوء البحث عن حل لأزمة فيروس كورونا التاجي، وجد مجموعة من العلماء بأمريكا وبلجيكا أن هناك حيوانًا يمكنه التصدي ووضع حد لانتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" والقضاء عليه تمامًا، عن طريق بصقة في وجه المصاب.

وقع خلاف جديد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومراسل شبكة "سي إن إن" أثناء المؤتمر الصحفي اليوم لخلية الأزمة الأمريكية. 

قال إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق إن مقابل انتقاله للنادي للأهلي كان كبيرا للغاية.

كشف الإعلامي سيف زاهر أن هناك صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز على وشك الانتهاء.

أعلن الكاتب عمر طاهر، أنه يستعد لعرض مسلسل إذاعي جديد في شهر رمضان المقبل 2020 بعنوان "دفعة محمد صلاح".

شارك آلاف الإسرائيليين، يضعون الكمامات على أنوفهم ويحافظون على مسافات بينهم ويلوحون برايات سوداء، في مظاهرة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رغم القيود الصارمة المفروضة بسبب فيروس كورونا.

قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إن جيش مصر الأبيض يقاتل فى الصفوف الأولى خلال حرب الدولة المصرية والعالم كافة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

أعلنت الشرطة الكندية، مقتل 13 شخصا في إطلاق مسلح النار، في حادث استمر 12 ساعة بإقليم نوفا سكوتيا. 

أكد الفنان محمد منير، على انتمائه الكبير الي نادي الزمالك، مؤكدًا انه زملكاوي حتى النخاع، ويشجع الزمالك منذ الصغر.

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