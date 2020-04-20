انخفاض عدد الإصابات بكورونا في مصر.. والبرلمان العربي يطالب تركيا باحترام السيادة الليبية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر.. وقف جميع وسائل النقل العام من الأحد إلى الثلاثاء

الأردن يخفف إجراءات الحظر بسبب كورونا على مدن الجنوب بدءا من الأربعاء

تونس تمدد الحجر الصحي الشامل

السعودية تعلن نتائج اجتماع وزراء الصحة لدول "G20" حول مكافحة جائحة كورونا

قفزة جديدة لأعداد وفيات وإصابات كورونا في أمريكا





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعهم مصريون، كما سجلت 15 حالة وفاة، في تراجع ملحوظ عن حصيلة يوم السبت.





وذكرت "الوطن" أن مجلس الوزراء في مصر قرر وقف جميع وسائل النقل العام من اليوم الأحد إلى الثلاثاء 21 أبريل، حيث تم غلق كافة الطرق بين المحافظات أمام الحافلات العامة والرحلات ولكن يمكن لأصحاب السيارات الخاصة السير على الطرق، وذلك في ظل احتفالات عيد شم النسيم.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن وزراء الصحة لدول مجموعة العشرين خلال اجتماع افتراضي حول "تعزيز تنسيق الجهود لمكافحة الجائحة"، سبل رفع فعالية الأنظمة الصحية، وأكدوا استعدادهم لاتخاذ إجراءات إضافية لكبح فيروس كورونا.





وأكد الوزراء خلال الاجتماع، أن "صحة الشعوب وسلامتها هي هدف جميع القرارات المتخذة لحماية الأرواح ومعالجة المرض وتعزيز الأمن الصحي العالمي وتخفيف الآثار الاجتماعية الاقتصادية الناجمة عن الفيروس"، مشيرين إلى أنهم اتفقوا على مشاركة "الخبرات الوطنية والتدابير الوقائية لاحتواء الجائحة".





وقالت "الراي" إن الأردن سيبدأ في تخفيف إجراءات الحظر بسبب كورونا على مدن الجنوب بدءا من الأربعاء، حيث أكد وزير الإعلام الأردنى أمجد عودة العضايلة أن الدولة قادرة على إيفاء التزماتها تجاه القطاع العام من صرف رواتب الموظفين سواء فى العام الحالى أو العام المقبل دون أى قلق أو خوف.





وأوضح العضايلة أن وزارة المالية ستبدأ بصرف رواتب موظفي القطاع العام خلال اليومين المقبلين، إضافة إلى استعداد الحكومة لصرف مستحقات المتعطلين عن العمل في بعض مؤسسات القطاع الخاص وعمال المياومة والأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا وحظر التجول.





وأشارت "القبس" إلى أن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، أعلن تمديد الحجر الصحي الشامل حتى الثالث من شهر مايو المقبل، بهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تنوي الحكومة عد ذلك الانتقال إلى "الحجر الصحي الموجّه".





وذكرت "الجريدة" أن اللجنة العليا لأزمة كورونا في العراق، أعلنت مواعيد فرض حظر التجول في البلاد خلال شهر رمضان، حيث قالت إن فرض حظر التجول سيكون من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا، خلال الفترة الممتدة ما بين 21 أبريل و22 مايو المقبل.





وأشارت إلى أنه سيتم استثناء مناطق محددة من رفع حظر التجوال، خلال شهر رمضان.





وقالت "الأنباء" إن مكتب البرلمان العربي طالب تركيا باحترام السيادة الليبية، والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح لدولة ليبيا، لافتًا إلى أنه أقر قرارًا بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، دعا فيه جميع الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار، والالتزام بهُدنة إنسانية لتعزيز وتوحيد الجهود لمواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد.





وطالب القرار تركيا باحترام السيادة الليبية والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح لدولة ليبيا.





دوليًا، ذكرت "الوطن" أن الولايات المتحدة سجلت 1997 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 40661، فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 759086 منذ بدء الوباء.





وقالت "الراي" إن لجنة الصحة الوطنية في الصين، أعلنت رصد 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 19 أبريل، بتراجع عن 16 حالة أعلنت في اليوم السابق، مع عدم وجود حالات وفاة لليوم الثاني على التوالي.







