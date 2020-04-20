لميس سلامة تطالب المواطنين الأحتفال بشم النسيم في المنزل

طالبت الإعلامية لميس سلامة، من المواطنين بالجلوس فى البيت و الأحتفال بشم النسيم مع الأسرة.

وأضافت لميس سلامة خلال تقديمها برنامج " صباح البلد: المذاع على قناة صدى البلد، أن عيد شم النسيم له طقوس مختلفة بالنسبة للمصريين، ولكن هذا العام علينا الالتزام بالمنزل وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا فى جميع دول العالم.

وأشارت لميس سلامة إلى أن المصريين فى هذا اليوم يأكلون الفسيخ والرنجة والبصل والفواكه يقومون بتلوين البيض، معلقة " أنا لسه بلون بيض حتى الآن".

وطالبت لمس سلامة من المواطنين، بتناول الأسماك المالحة بكميات معينة حتى لا يتسبب فى مشكلات صحية.

ولفتت لميس سلامة، إلى أن العادات المصرية التى يفعلها المصريون فى شم النسيم هى عادات فرعونية قديمة.



