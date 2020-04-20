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أخبار العالم

الصين:الموافقة على مشروعات استثمارية بقيمة 11 مليار دولار في مارس

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:37 ص
صدى البلد
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أ ش أ
وافقت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح (أكبر مخطط اقتصادي صيني) على ثمانية مشروعات استثمارية لأصول ثابتة يبلغ إجمالي استثماراتها 3ر77 مليار يوان (حوالي 11 مليار دولار) في مارس الماضي.
وقال المتحدث باسم اللجنة "يوان دا" –في تصريح اليوم- إن المشاريع كانت بشكل رئيسي في صناعات الطاقة والنقل، مشيرا إلى أن استثمارات الصين في الأصول الثابتة انخفضت بنسبة 1ر16% على أساس سنوي إلى 41ر8 تريليون يوان (19ر1 تريليون دولار) في الربع الأول من عام 2020 حيث عطل انتشار فيروس كورونا المستجد الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن وتيرة بناء البنية التحتية تزايدت بشكل متسارع في جميع أنحاء الصين حيث كثفت الحكومة التمويل لتحفيز الاستثمار في القطاع بعد الاحتواء الأساسي لوباء "كورونا".
ويشمل استثمار الأصول الثابتة الإنفاق على البنية التحتية والممتلكات والآلات والأصول المادية الأخرى.

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