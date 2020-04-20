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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. مزايا جديدة من فيسبوك.. تعرف على مواصفات عملاق أوبو الجديد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:36 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية: 

قامت شركة شاومى الصينية بإطلاق شاشة تليفزيون بحجم 23.8 بوصة وهى شاشة XIAOMI MI 1A ، وعرضت الشركة الشاشة للبيع في الأسواق.  

تقوم شركة فيسبوك اليوم الإثنين، بإطلاق تطبيق ألعاب للهواتف المحمولة، يتضمن الألعاب العادية البسيطة بالإضافة إلى الألعاب الإلكترونية الثقيلة. 

قامت شركة Behaviour Interactive بإتاحة لعبة محاكاة الرعب Dead by Daylight على تطبيق للعبة لهواتف الآيفون والأندرويد. 

قامت شركة جوجل بتوفير أعداد كبيرة من الأبحاث العلمية المتعلقة بفيروس كورونا، وربطها بعمليات البحث عند القيام بالبحث على محرك جوجل كروم.

قام موقع فيسبوك بإطلاق العديد من المزايا لمستخدميه في الفترة الأخيرة، والتى تساعد على تحسين تجربة المستخدمين لكل من مستخدمى التطبيق والموقع، بالإضافة غلى مساعدتهم في استخدام التطبيق. 


منذ فترة أعلنت شركة هواوي الصينية، عن ساعتها الذكية الجديدة هواوي Huawei Watch GT2e، وهي نسخة مخصصة للرياضيين من ساعة Watch GT2. 

في الفترة الأخيرة أبهرت شركة أوبو الصينية مستخدمى الهواتف الذكية بإنتاجها هواتف متميزة وبإمكانات مناسبة، وتعتبر سلسلة هواتف Oppo Find من أنجح مجموعات الهواتف التى أصدرتها شركة أوبو. 

بعد أسابيع قليلة من تفشى فيروس كورونا، تزامنت المرحلة الأولى من تفشى الفيروس في الولايات الأمريكية مع تغير العادات الشرائية للمواطنين الأمريكيين، حيث أدت إلى مكاسب ضخمة لشركات البيع بالتجزئة  مثل أمازون و وول مارت وغيرها.

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وتفشيه في الغالبية العظمي من دول العالم، يبحث ملايين الأشخاص عن أفضل طرق الوقاية لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس التاجي، ولم يتخيل البعض أن الهاتف الذكي يمكن أن يتسبب في نقل العدوى المسببة للوباء.

إلى جانب تحديث Samsung One UI 2.1 لهاتف Galaxy Note 10 Lite، أصدرت شركة سامسونج تحديثا جديدا لهاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Z Flip.

طلبت شركة وول مارت الأمريكية الشهيرة للبيع بالتجزئة من جميع موظفيها خاصة عمال التوصيل، ارتداء كمامات طبية أو أقنعة وجه للحد من تفشى فيروس كورونا. 

أصبح الهاتف الذكي في متناول ملايين المستخدمين حول العالم بأسعار منافسة وإمكانيات حديثة، لاسيما الكاميرا حيث ينصب تركيز المستخدمين بشكل كبير على استخدام الكاميرا الخاصة بهاتفهم في معظم أمورهم اليومية.

تستعد شركة أوبو الصينية لإطلاق هاتف Oppo A92s الذى سيدعم تقنية شبكة اتصالات الجيل الخامس 5G، وذلك بعد إصدار الشركة هاتفها Oppo Reno Ace 2  رسميا وطرحه في الأسواق العالمية.  

على الرغم من أنه من المفترض أن تعلن آبل عن سلسة هواتف iPhone 12 الجديدة في شهر سبتمبر القادم، إلا أن عملاق التكنولوجيا الأمريكية بدأت حاليا، في العمل على تطوير الإصدارات الجديدة من مجموعتها المرتقبة، حيث كشفت تسريبات مصورة التصميم المتوقع لهاتف iPhone 12 Pro Max.

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