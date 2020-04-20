أخبار العلوم والتكنولوجيا.. مزايا جديدة من فيسبوك.. تعرف على مواصفات عملاق أوبو الجديد

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وتفشيه في الغالبية العظمي من دول العالم، يبحث ملايين الأشخاص عن أفضل طرق الوقاية لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس التاجي، ولم يتخيل البعض أن الهاتف الذكي يمكن أن يتسبب في نقل العدوى المسببة للوباء.



