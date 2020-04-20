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أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 20-4-2020... فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:36 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"،  الاثنين 20 -4- 2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء.


سعر اليورو

سجل سعر اليورو 17.27 جنيه للبيع و17.16 جنيه للشراء. الدولار اليوم.

سجل سعر الجنيه الإسترليني


سجل سعر الجنيه الإسترليني 19.67 جنيه للبيع و19.55 جنيه للشراء.

سعر الين اليابانى

سجل سعر الين اليابانى 14.56 جنيه للبيع و14.47 جنيه للشراء.

سعر الفرنك السويسرى

سجل سعر الفرنك السويسرى 16.35 جنيه للبيع و16.24 جنيه للشراء.

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