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أخبار العالم

شاهد.. مطار جدة يستقبل سعوديين قادمين من مصر

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:34 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
وصلت منذ ساعات، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة السعودية، رحلة قادمة من القاهرة، تقل أول دفعة من السعوديين المتواجدين بمصر، عائدين إلى بلادهم. 

وقالت وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها على موقع "تويتر": "تسيير الرحلات الجوية يأتي في إطار الجهود القائمة لإعادة المواطنين الراغبين بالعودة للوطن، وذلك وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، وتلك الرحلة هي الدفعة الأولى من المواطنين الراغبين بالعودة".

من جانب آخر، قال مطار الملك عبدالعزيز عبر حسابه على "تويتر" أن الرحلة أقلعت من مطار القاهرة الدولي، وذلك ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج.

يُذكر أن المملكة سيَّرت العديد من الرحلات الجوية لعودة المواطنين من عدة مدن، مثل لندن ونيويورك وجاكرتا، تنفيذًا للأمر السامي بتسهيل عودة المواطنين بالخارج.


شاهد.. مطار جدة يستقبل سعوديين قادمين من مصر
شاهد.. مطار جدة يستقبل سعوديين قادمين من مصر
شاهد.. مطار جدة يستقبل سعوديين قادمين من مصر
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