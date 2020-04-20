الجو ربيع .. درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين.. فيديو

يتوقع خبراء

الجوية، أن يكون

الاثنين، معتدلا نهارا على القاهرة والوجه البحري، ويبقي شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويبقي الطقس لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، على السواحل الشمالية.