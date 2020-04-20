الجو ربيع .. درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين.. فيديو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الاثنين، معتدلا نهارا على القاهرة والوجه البحري، ويبقي شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويبقي الطقس لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، على السواحل الشمالية.
واستعرض برنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc بيانا بدرجات الحرارة، والتى جاءت كالتالي:-
الصغرى العظمى
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 16 والعظمى 29
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 27
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 15 والعظمى 27
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 26
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 15 والعظمى 28
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 23
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 17 والعظمى 24
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 28
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 29
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 17 والعظمى 28
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 24