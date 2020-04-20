آليات العمل بمدينة العريش في يوم شم النسيم

اكد رئيس مجلس مدينة العريش ، اللواء ماجد محمد ، على ضرورة وضع اليات للعمل داخل الاحياء ومنطقة الساحل خلال يوم شم النسيم ، جاء ذلك اثنا، لقائه برؤساء القطاعات والاحياء وحضور المديرين التنفيذيين.





وشدد رئيس المدينة، على تنفيذ توجيهات اللواء الدكتور محمد شوشه محافظ شمال سيناء ، للحد من انتشار الافراد والاسر علي الكورنيش البحري والمتنزهات للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد ، الي جانب التوعية بعدم تناول الاغذية الملوثة.





وطالب رئيس المدينة بالتصدي لتعديات البناء وتجاوزات وضع اليد علي املاك الدولة وسرعة تفعيل قوة الدولة والقانون.





كما اشاد، بما قام به مسؤولو حي المساعيد وميدان القاهرة وذلك بالتصدي لبعض التجاوزات علي مقدرات الدولة ورد الامور الي وضعها الطبيعي ومساعدة حملة لازالة بعض التعديات وتم اعادة الامور لطبيعتها في ضوء القانون.





وقرر اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ ، تشكيل لجان للمرور علي الأحياء والأراضي الزراعية لمراقبة اي تعديات علي الاراضي الزراعية ومخالفات بناء، على أن يتم موافاة غرفة عمليات المحافظة يوميا ببيان شامل عن تعديات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.